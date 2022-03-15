Как понять, что у вас проблемы с желчью

Давайте говорить о том, что желчь вырабатывается в печени и выводится по желчевыводящим протокам, есть еще дополнительный резервуар в виде желчного пузыря. Желчь выполняет две основные функции: ферментная и выведение токсинов.



Основная проблема, которая встречается с желчью, - это повышенное содержание холестеринового элемента и образование так называемых хлопьев с последующим образованием камней. Камни желчного пузыря опасны тем, что они могут закупорить желчевыводящий проток, и желчь перестанет попадать в двенадцатиперстную кишку. Это приведет к тому, что у человека будут развиваться интоксикация, желтуха, и если ничего не делать - крайне опасная хирургическая патология.



Пить желчегонный препараты я бы точно не стал, потому что повышенный желчегонный эффект может сильно навредить человеку. Это вызовет повреждение слизистых, обострение язвенной болезни, если она была в анамнезе двенадцатиперстной кишки, проблемы с горечью во рту. Поэтому использование препаратов может быть только по рекомендации врача и только под контролем ультразвука. Потому что если использовать лекарства самостоятельно, риск будет выше, чем польза. Желчегонный препарат применяется только при застое желчевыводящий протоков и когда идет комплексное лечение интоксикации.



Самое правильное, если мы хотим нормализовать состояние желчи, использование препараты с содержанием урсодезоксихолевых кислот. Обычно они назначаются на 30 дней.



Проблемы с желчью появляются вследствие высокой насыщенности холестерина. Желчь включает в себя состав многих кислот. Базисные - это урсодезоксихолевые кислоты и хенодезоксихолевые кислоты. Соответственно, преобладание и нарушение баланса и насыщенности вязкости желчи приводит к возникновению хлопьев. Потом эти хлопья преобразуются в камни. Вот в чем опасность в нарушении состава желчи. Есть достаточно много диагнозов, которые указывают на проблемы с желчью. Это дискинезия желчевыводящих путей, проблема острого или хронического холецистита, проблемы, возникающие после удаления желчного пузыря. Но факторы, которые влияют на это - гиподинамия, неправильное питание, запущенные хронические заболевания ЖКТ и запущенные заболевания билиарного тракта.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"