В поликлиниках Москвы расширены возможности для проверки здоровья сердца

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в 11 городских поликлиниках можно будет проверить сердце на кардиокреслах.

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«Мы продолжаем создавать для москвичей все возможности для ранней диагностики заболеваний и запускаем пилотный проект по кардиомониторингу в 11 городских поликлиниках. Любой желающий сможет за одну минуту проверить сердце на специальных кардиокреслах, дополнительная запись и посещение врача для этого не требуется», — заявила заместитель мэра Москвы.

По ее словам, скрининг позволяет выявлять отклонения, в частности фибрилляцию предсердий и мерцательную аритмию, которая повышает риск возникновения инсульта в пять-шесть раз. При этом Анастасия Ракова отметила, что кресла не заменяют прием кардиолога, но помогают быстро оценить фактическое состояние пациента.

Ранее кардиокресла установили в 25 центрах госуслуг «Мои Документы». Обследование там прошли десятки тысяч москвичей.

Чтобы воспользоваться кардиокреслом, нужно ввести номер полиса ОМС и следовать инструкции. При наличии отклонений пациенту приходит смс с рекомендацией записаться к врачу. Данные с результатами ЭКГ доступны в электронной медицинской карте, на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».