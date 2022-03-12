Все из головы: психосоматика кашля

Любые психосоматические расстройства, в том числе психогенный кашель, чреваты тем, что люди не чувствуют, что что-то с ними не так эмоционально. Если мы говорим о кашле, человек жалуется: «У меня постоянный кашель, какое у меня может быть эмоциональное состояние?».
Или бывает так, что люди не замечают изменений в эмоциональном плане, и убеждены в том, что у них есть какое-то соматическое заболевание, которое вызывает кашель.
Но на консультации врач-психиатр показывает им, что на самом деле это не так, что эмоциональные изменения начались до того, как появилась психосоматика. Очень часто бывает и маскированная депрессия, когда человек не чувствует, что с ним что-то произошло в эмоциональном плане. То есть он чувствует какие-то соматические проявления, тот же кашель, и ничего не хотят знать. Очень часто они игнорируют рекомендацию посетить врача, потому что считают ее нецелесообразной.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®