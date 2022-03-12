Все из головы: психосоматика кашля

Как доктора определяют, что это все-таки психосоматика? Во-первых, проводят обследование. И если заболевание не подтверждается, то тут уже все понятно.



Второе — клиническая картина. Это то, что пациент говорит доктору на приеме. И при психосоматике эти жалобы будут отличаться от тех, что должны быть при классическом заболевании. Жалобы не будут подходить под диагностические критерии.



Третье — консультация психиатра. Он выявляет эмоциональное состояние и смотрит по анамнезу, что было до болезни, может, какие-то стрессовые состояния. Врачи также обращают внимание на то, что было в эмоциях несколько лет назад, еще до заболевания. И здесь смысл такой, что если человек долго находится в эмоциональном состоянии, он помнит, как он чувствовал себя раньше в плане чувств и переживаний. Ну и если есть какие-то анамнестические более подробные сведения, психиатр спросит все на консультации.



И самое главное, психосоматика начинает отступать, когда человек начинает лечиться с помощью психофармакотерапии у психиатра. Лечение у пульмонолога в данном случае не поможет, оно просто не будет эффективным.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®