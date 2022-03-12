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2 часа назад

Все из головы: психосоматика кашля

Диана Товсепова
Вероника Петровна Сысоеваэксперт

Каждый из нас хоть раз в жизни страдал от кашля. Но иногда это происходит без видимых на то причин. Многие специалисты считают, что это связано с психосоматикой. О том, как проблемы в голове выливаются в кашель "Рамблеру" рассказала врач-психиатр, кандидат медицинских наук Вероника Сысоева.

Все из головы: психосоматика кашля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее словам психосоматические расстройства связаны со стрессом и могут проявлять себя как угодно.

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Любые психосоматические расстройства, в том числе психогенный кашель, чреваты тем, что люди не чувствуют, что что-то с ними не так эмоционально. Если мы говорим о кашле, человек жалуется: «У меня постоянный кашель, какое у меня может быть эмоциональное состояние?».

Или бывает так, что люди не замечают изменений в эмоциональном плане, и убеждены в том, что у них есть какое-то соматическое заболевание, которое вызывает кашель.

Но на консультации врач-психиатр показывает им, что на самом деле это не так, что эмоциональные изменения начались до того, как появилась психосоматика. Очень часто бывает и маскированная депрессия, когда человек не чувствует, что с ним что-то произошло в эмоциональном плане. То есть он чувствует какие-то соматические проявления, тот же кашель, и ничего не хотят знать. Очень часто они игнорируют рекомендацию посетить врача, потому что считают ее нецелесообразной.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®

Врачу же необходимо определить, что кашель вызван именно психосоматическими причинами.

Как доктора определяют, что это все-таки психосоматика? Во-первых, проводят обследование. И если заболевание не подтверждается, то тут уже все понятно.

Второе — клиническая картина. Это то, что пациент говорит доктору на приеме. И при психосоматике эти жалобы будут отличаться от тех, что должны быть при классическом заболевании. Жалобы не будут подходить под диагностические критерии.

Третье — консультация психиатра. Он выявляет эмоциональное состояние и смотрит по анамнезу, что было до болезни, может, какие-то стрессовые состояния. Врачи также обращают внимание на то, что было в эмоциях несколько лет назад, еще до заболевания. И здесь смысл такой, что если человек долго находится в эмоциональном состоянии, он помнит, как он чувствовал себя раньше в плане чувств и переживаний. Ну и если есть какие-то анамнестические более подробные сведения, психиатр спросит все на консультации.

И самое главное, психосоматика начинает отступать, когда человек начинает лечиться с помощью психофармакотерапии у психиатра. Лечение у пульмонолога в данном случае не поможет, оно просто не будет эффективным.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Болезни и лекарства,Межгосударственный авиационный комитет,
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