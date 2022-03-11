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2 часа назад

Когда одинофагия может стать опасна

Катерина Саломе
Алексей Парамоновэксперт

По статистике, 5% пациентов ЛОР-врачей и терапевтов жалуются на боль в горле. Проявлений у нее множество, и одним из них считается дискомфорт при глотании. Терапевт, гастроэнтеролог, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Парамонов в беседе с «Рамблером» рассказал подробнее об этом явлении.

Когда одинофагия может стать опасна
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Одинофагия — боль при глотании, прохождении пищи по глотке и пищеводу, уточнил врач. По его словам, неприятные ощущения могут возникать на всем протяжении пищевода, от горла до желудка, вдоль всей грудины, или лишь на части этого пути.

Сила боли бывает разной: от едва заметного дискомфорта до мучительных ощущений, которые заставляют вызывать "скорую". Часто одинофагия сочетается с дисфагией — затруднением прохождения, застреванием пищи, но не всегда. Причин одинофагии много. Самая частая — повреждение слизистой пищевода кислотой при ее забросе из желудка. Такое бывает при рефлюксной болезни.
Алексей Парамонов
Алексей ПарамоновТерапевт, гастроэнтеролог, к.м.н.
Среди прочих причин заболевания гастроэнтеролог выделил:
  • кандидоз,
  • эозинофильный эзофагит,
  • эрозия и язва пищевода,
  • рак и лимфома,
  • мышечная боль,
  • механическое или химическое повреждение пищевода (рыбья кость, сухая хлебная корка; выпитая по ошибке бытовая химия, проглоченные и плохо запитые таблетки, которые растворились в пищеводе вместо желудка).
Одинофагия, появившаяся впервые — непременное условие для обращения к врачу. Это та ситуация, которую нельзя пустить на самотек и заняться самолечением. Да, в большинстве случаев ее причины безобидны, но важно вовремя установить опасные причины, и принять меры пока не поздно. Самостоятельно это сделать не получится.
Алексей Парамонов
Алексей ПарамоновТерапевт, гастроэнтеролог, к.м.н.
Болезни и лекарства,Алексей Парамонов,
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