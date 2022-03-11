Когда одинофагия может стать опасна

Сила боли бывает разной: от едва заметного дискомфорта до мучительных ощущений, которые заставляют вызывать "скорую". Часто одинофагия сочетается с дисфагией — затруднением прохождения, застреванием пищи, но не всегда. Причин одинофагии много. Самая частая — повреждение слизистой пищевода кислотой при ее забросе из желудка. Такое бывает при рефлюксной болезни.