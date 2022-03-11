Когда одинофагия может стать опасна

По статистике, 5% пациентов ЛОР-врачей и терапевтов жалуются на боль в горле. Проявлений у нее множество, и одним из них считается дискомфорт при глотании. Терапевт, гастроэнтеролог, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Парамонов в беседе с «Рамблером» рассказал подробнее об этом явлении.
Одинофагия — боль при глотании, прохождении пищи по глотке и пищеводу, уточнил врач. По его словам, неприятные ощущения могут возникать на всем протяжении пищевода, от горла до желудка, вдоль всей грудины, или лишь на части этого пути.