Врачи рассказали, признаком каких заболеваний является покраснение глаз

Покраснение глаз — распространенное явление, возникающее по разным причинам. Как сообщили специалисты Кливлендской клиники (США), оно может указывать на развитие определенных заболеваний.
Так, покраснение глаз является характерным симптомом конъюнктивита — воспаления слизистой оболочки глаза. В этом случае пациенты также жалуются на зуд и жжение.
Покраснение глаз также может возникать в результате заражения вирусными или бактериальными инфекциями. Также в этом случае возникают болевые ощущения в глазах, человек реагирует на яркий свет, снижается четкость зрения, передает Nation News.
Кроме того, покраснение может возникать из-за излишней сухости. Как отмечают медики, сухость может вызывать неприятные ощущения, сравнимые с попаданием песка в глаза. Такое явление часто наблюдается у людей, которые большую часть рабочего времени проводят за компьютером.