Врачи рассказали, признаком каких заболеваний является покраснение глаз

Покраснение глаз — распространенное явление, возникающее по разным причинам. Как сообщили специалисты Кливлендской клиники (США), оно может указывать на развитие определенных заболеваний.

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Так, покраснение глаз является характерным симптомом конъюнктивита — воспаления слизистой оболочки глаза. В этом случае пациенты также жалуются на зуд и жжение.

Покраснение глаз также может возникать в результате заражения вирусными или бактериальными инфекциями. Также в этом случае возникают болевые ощущения в глазах, человек реагирует на яркий свет, снижается четкость зрения, передает Nation News.