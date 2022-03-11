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26 минут назад

Врачи рассказали, признаком каких заболеваний является покраснение глаз

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Покраснение глаз — распространенное явление, возникающее по разным причинам. Как сообщили специалисты Кливлендской клиники (США), оно может указывать на развитие определенных заболеваний.

Врачи рассказали, признаком каких заболеваний является покраснение глаз
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, покраснение глаз является характерным симптомом конъюнктивита — воспаления слизистой оболочки глаза. В этом случае пациенты также жалуются на зуд и жжение.

Покраснение глаз также может возникать в результате заражения вирусными или бактериальными инфекциями. Также в этом случае возникают болевые ощущения в глазах, человек реагирует на яркий свет, снижается четкость зрения, передает Nation News.

Кроме того, покраснение может возникать из-за излишней сухости. Как отмечают медики, сухость может вызывать неприятные ощущения, сравнимые с попаданием песка в глаза. Такое явление часто наблюдается у людей, которые большую часть рабочего времени проводят за компьютером.

Болезни и лекарства,
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