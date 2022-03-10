О чем говорит привкус йода во рту

Пациенты часто обращаются с проблемой привкусов разных микроэлементов: железа, йода и так далее. Сказать сразу однозначно, что привкус йода несет за собой какую-то патологию, нельзя, потому что это не классический вкус йода, а что-то отдаленно напоминающее йод. Как только человек приходит с такой проблемой, он нуждается в консультации трех специалистов: врача-стоматолога (для исключения патологии ротовой полости), врача гастроэнтеролога (для исключения патологии ЖКТ) и врача эндокринолога (для исключения патологии щитовидной железы) Это три основные группы патологий, которые необходимо исключать.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"