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17 минут назад

Что делать, если продуло ухо

Катерина Саломе
Арина Жегалинаэксперт

Одним из самых распространенных ушных заболеваний считается отит, но оно далеко не единственное. Среди пациентов также часто встречаются евстахиит и мастоидит. Для каждого из них характерна ушная боль, но предполагается индивидуальное лечение. Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала, что делать, если продуло ухо.

Что делать, если продуло ухо
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Если возникают болевые ощущения в ушах, важно не капать ничего в уши самостоятельно. Все потому, что человек не знает, что именно случилось с барабанной перепонкой: целая она или нет. Потому что если в барабанной перепонке есть трещина, и мы используем капли, то они могут повредить наш слух. Если боль в ухе возникла, это повод сходить не в аптеку, чтобы купить капли, а посетить ЛОРа.
Арина Жегалина
Арина ЖегалинаВрач терапевт w.clinic

Как утверждает эксперт, при боли в ушах ни в коем случае нельзя вводить инородные тела, масла. Также нужно исключить попадание воды и не промывать нос, добавила она. Жегалина советует принять жаропонижающее или обезболивающее и обратиться к врачу.

Самое печальное последствие, которое возникает в качестве осложнения, — это потеря слуха и распространение инфекции на головной мозг. Потому что любое воспаление, которое существует в организме, может распространиться в случае проблем с иммунитетом. Это самые «крайние» случаи, которые проявляются у пациентов довольно редко. А среди самых частых последствий, которые связаны с болью в ухе, — потеря или ухудшение слуха. Поэтому при любой боли необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы исключить риск этих осложнений.
Арина Жегалина
Арина ЖегалинаВрач терапевт w.clinic
Болезни и лекарства,
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