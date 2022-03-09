Одним из самых распространенных ушных заболеваний считается отит, но оно далеко не единственное. Среди пациентов также часто встречаются евстахиит и мастоидит. Для каждого из них характерна ушная боль, но предполагается индивидуальное лечение. Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала, что делать, если продуло ухо.
Как утверждает эксперт, при боли в ушах ни в коем случае нельзя вводить инородные тела, масла. Также нужно исключить попадание воды и не промывать нос, добавила она. Жегалина советует принять жаропонижающее или обезболивающее и обратиться к врачу.