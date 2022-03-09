Что делать, если продуло ухо

Если возникают болевые ощущения в ушах, важно не капать ничего в уши самостоятельно. Все потому, что человек не знает, что именно случилось с барабанной перепонкой: целая она или нет. Потому что если в барабанной перепонке есть трещина, и мы используем капли, то они могут повредить наш слух. Если боль в ухе возникла, это повод сходить не в аптеку, чтобы купить капли, а посетить ЛОРа.



Арина Жегалина Врач терапевт w.clinic