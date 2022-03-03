Как оказать первую помощь в метро: инструкция

При отсутствии дыхания или пульса нужно немедленно вызвать скорую помощь. До ее прибытия приступайте к процедуре искусственного дыхания. Если, помимо отсутствия дыхания не прощупывается пульс, необходимо добавить непрямой массаж сердца.



Если пациент дышит и прощупывается пульс тогда необходимо:



1. Уложить его на ровную поверхность, подложив что-нибудь под ноги и приподняв их.



2. Обязательно нужно ослабить застежки, ремни, галстук ― все, что сжимает тело.



3. Обеспечить поступление свежего воздуха, нельзя обступать пострадавшего плотным кольцом ― это снижает приток кислорода.



4. Далее нужно повернуть голову пострадавшего набок, чтобы избежать удушья в случае возникновения рвоты.



5. После необходимо вызвать раздражение рецепторов кожи и слизистых. Лучше всего, поднести к носу ватку или бинт, смоченные нашатырным спиртом. Если нашатыря нет под рукой, можно просто пощекотать нос тем же бинтом или травинкой, похлопать человека по щекам, обрызгать водой, растереть ему виски.



Если человек не приходит в сознание несколько минут, нужно вызывать скорую помощь.

Кучина Анна Юрьевна Врач-кардиолог, терапевт, функциональный диагност