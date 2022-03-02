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4 часа назад

Главный детский онколог‑гематолог РФ рассказал о расширении неонатального скрининга

РИАМО

В России ведется расширение программы неонатального скрининга для выявления редких заболеваний, сообщил член президиума РАН, академик РАН, главный детский онколог-гематолог министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Румянцев.

Врач рассказал о расширении неонатального скрининга
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

«Сейчас ведется организация 9 центров в России, которые будут выполнять эти функции по отношению к сложным исследованиям, которые будут проведены специальным образом, речь идет о молекулярно-генетических исследованиях»,

- рассказал Румянцев.

Он добавил, что в первую очередь исследования будут проводиться по спинально-мышечной атрофии, для пациентов с иммунодефицитом и по 33 заболеваниям обменного характера. Он подчеркнул, что этот процесс развивается и находится под контролем государства, общественных организаций и законодателей.

1 июня 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин сделал заявление, что страна готова к новому этапу развития неонатального скрининга орфанных генетически-детерминированных заболеваний. С 2023 года неонатальный скрининг будет проводиться вместо 5 по 36 заболеваниям.

Болезни и лекарства,Михаил Мишустин,Александр Румянцев,РАН,
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