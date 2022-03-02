Врач рассказал о расширении неонатального скрининга

«Сейчас ведется организация 9 центров в России, которые будут выполнять эти функции по отношению к сложным исследованиям, которые будут проведены специальным образом, речь идет о молекулярно-генетических исследованиях»,

Он добавил, что в первую очередь исследования будут проводиться по спинально-мышечной атрофии, для пациентов с иммунодефицитом и по 33 заболеваниям обменного характера. Он подчеркнул, что этот процесс развивается и находится под контролем государства, общественных организаций и законодателей.