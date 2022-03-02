Реально ли предотвратить инфаркт

По шкале SCORE (учитывается возраст, пол, курит человек или нет, уровень артериального давления и уровень общего холестерина в крови) определяется риск сердечно-сосудистой смерти в течение 10 лет. Сейчас есть модифицированные шкалы для пациентов с сахарным диабетом, уже перенесших инфаркт или инсульт. В зависимости от результатов исследования и риска по шкале SCORE назначается лечение или даются рекомендации по модификации образа жизни.

Кучина Анна Юрьевна Врач-кардиолог, терапевт, функциональный диагност