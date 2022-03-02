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38 минут назад

Реально ли предотвратить инфаркт на самом деле

Катерина Саломе
Кучина Анна Юрьевнаэксперт

По статистике, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России достигает почти 50%. Но предотвратить развитие заболевания можно. О том, как это сделать, рассказала врач-кардиолог, терапевт, функциональный диагност Анна Кучина.

Реально ли предотвратить инфаркт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Скрининг сердечно-сосудистых заболеваний показан всем мужчинам старше 40 лет и всем женщинам старше 50 лет. Он включает в себя сбор анамнеза, осмотр, анализы (кардиологов чаще всего интересует липидограмма) и ЭКГ. При необходимости врач назначает ЭХО-КГ, велоэргометрию, коронароангиографию.
Кучина Анна Юрьевна
Кучина Анна ЮрьевнаВрач-кардиолог, терапевт, функциональный диагност
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Доктор подчеркнула, что предшествует инфаркту чаще всего развитие стенокардии, которая сопровождается болями в грудной клетке определенного характера. Соответственно, даже по жалобам можно определить, что у человека присутствует ишемическая болезнь сердца, добавила специалист.

По шкале SCORE (учитывается возраст, пол, курит человек или нет, уровень артериального давления и уровень общего холестерина в крови) определяется риск сердечно-сосудистой смерти в течение 10 лет. Сейчас есть модифицированные шкалы для пациентов с сахарным диабетом, уже перенесших инфаркт или инсульт. В зависимости от результатов исследования и риска по шкале SCORE назначается лечение или даются рекомендации по модификации образа жизни.
Кучина Анна Юрьевна
Кучина Анна ЮрьевнаВрач-кардиолог, терапевт, функциональный диагност
Кардиолог отметила, что даже при регулярных обследованиях, модификация образа жизни полезна абсолютно всем. По словам эксперта, она включает в себя:
  • отказ от курения и снижение потребления алкоголя (курение повышает риск развития атеросклероза и гипертонической болезни в разы),
  • физическую нагрузку и снижение массы тела
  • средиземноморская диета, дополненная потреблением оливкового масла и орехов снижает риск сердечно-сосудистых событий на 30%,
  • снижение количества стресса.
Эти простые рекомендации могут помочь предотвратить возникновение у людей инфарктов и других сердечно-сосудистых катастроф.
Кучина Анна Юрьевна
Кучина Анна ЮрьевнаВрач-кардиолог, терапевт, функциональный диагност
Болезни и лекарства,
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