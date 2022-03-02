Реально ли предотвратить инфаркт

По статистике, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России достигает почти 50%. Но предотвратить развитие заболевания можно. О том, как это сделать, рассказала врач-кардиолог, терапевт, функциональный диагност Анна Кучина.
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Доктор подчеркнула, что предшествует инфаркту чаще всего развитие стенокардии, которая сопровождается болями в грудной клетке определенного характера. Соответственно, даже по жалобам можно определить, что у человека присутствует ишемическая болезнь сердца, добавила специалист.