Ревматолог рассказала о причинах хруста в коленях

Врач-ревматолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра суставной боли первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Ирина Меньшикова рассказала Москве 24, что хруст в коленях может говорить о травмах и дистрофических изменениях хряща.

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По словам специалиста, с проблемой хруста в коленях сталкиваются как пожилые граждане, так и молодые люди.

"У пожилых, как правило, это связано с остеоартрозом, остеоартритом. У молодых это чаще проявление травматического плана",

– говорит ревматолог.

Чтобы точно выяснить причину, Меньшикова советует обратиться к врачу. Вместе с тем она указала, что хруст в коленях не связан с недостатком кальция в организме.

"Дефицит кальция вообще не имеет отношения к суставу. Его недостаток может приводить к разрежению костей, к остеопорозу. Это немного другое",