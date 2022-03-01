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7 часов назад

Ревматолог рассказала о причинах хруста в коленях

Москва24иещё 3

Врач-ревматолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра суставной боли первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Ирина Меньшикова рассказала Москве 24, что хруст в коленях может говорить о травмах и дистрофических изменениях хряща.

Ревматолог рассказала о причинах хруста в коленях
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам специалиста, с проблемой хруста в коленях сталкиваются как пожилые граждане, так и молодые люди.

"У пожилых, как правило, это связано с остеоартрозом, остеоартритом. У молодых это чаще проявление травматического плана",

– говорит ревматолог.

Чтобы точно выяснить причину, Меньшикова советует обратиться к врачу. Вместе с тем она указала, что хруст в коленях не связан с недостатком кальция в организме.

"Дефицит кальция вообще не имеет отношения к суставу. Его недостаток может приводить к разрежению костей, к остеопорозу. Это немного другое",

– пояснила ревматолог.

Болезни и лекарства,
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