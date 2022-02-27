Синдром Саванта: что это и почему не лечат

Лечение синдрома Саванта не проводится. Заболевания, при которых возникает синдром Саванта являются хроническими и не поддаются лечению. Пациенты с подобными состояниями часто испытывают эмоциональный дискомфорт, трудности в общении и могут наблюдаться у врача-психиатра с целью оформления соответствующей документации — получения инвалидности, справок в государственные учреждения, например, в детский сад или школу и коррекции продуктивной симптоматики и поведения пациентов. С помощью индивидуально подобранной психофармакотерапии у врача-психиатра можно скорректировать тревогу, страхи, нарушение ночного сна, резкие смены настроения, приступы раздражения и агрессии. Занятия с психологом помогут изменить отношение ко многим ситуациями и адаптироваться к условиям жизни с учетом своих особенностей.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®