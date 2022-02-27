Синдром Саванта: что это и почему не лечат

При синдроме Саванта люди с отклонением в развитии имеют выдающиеся способности в одной или в нескольких областях знаний, это также называют "островом гениальности". Врач-психиатр, нарколог и психотерапевт Вероника Сысоева в беседе с "Рамблером" рассказала подобнее об этом заболевании и почему его не лечат.
По словам эксперта, синдром может быть обусловлен генетическим или приобретенным заболеванием. Кроме этого, синдром Саванта встречается редко и является вторичным — появляется в результате основного заболевания.
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Предшествуют синдром Саванта некоторые варианты психического недоразвития — умственная отсталость у детей — олигофрении, детский аутизм, синдром Аспергера, черепно-мозговые травмы, — любые органические заболевания головного мозга. Синдром Саванта, несмотря на то, что описан не был, включен ни в один медицинский классификатор болезней и не может являться самостоятельным диагнозом по МКБ-10.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Вероника Сысоева также отмечает, что особые таланты у людей с синдромом Саванта появляются в самых различных научных областях: в технических, математических, творческих, а также некоторые обладают феноменальной памятью, быстро обрабатывают новую информацию, считают огромные числовые значения в уме и в то же время демонстрируют явную неполноценность и отсутствие знаний в других областях.
Лечение синдрома Саванта не проводится. Заболевания, при которых возникает синдром Саванта являются хроническими и не поддаются лечению. Пациенты с подобными состояниями часто испытывают эмоциональный дискомфорт, трудности в общении и могут наблюдаться у врача-психиатра с целью оформления соответствующей документации — получения инвалидности, справок в государственные учреждения, например, в детский сад или школу и коррекции продуктивной симптоматики и поведения пациентов. С помощью индивидуально подобранной психофармакотерапии у врача-психиатра можно скорректировать тревогу, страхи, нарушение ночного сна, резкие смены настроения, приступы раздражения и агрессии. Занятия с психологом помогут изменить отношение ко многим ситуациями и адаптироваться к условиям жизни с учетом своих особенностей.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®