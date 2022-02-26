Как отличить ушиб от перелома

При травмах не всегда возможно определить, что именно произошло — закрытый перелом или сильный ушиб. В материале «Рамблера» рассказываем о нескольких признаках, по которым можно определить, что именно случилось.

Напоминаем, что данная статья носит лишь ознакомительный характер. Точный диагноз сможет определить врач, для этого обратитесь в ближайший травматологический пункт или поликлинику.

При ушибе, даже сильном, боль возникает по нарастающей. Несмотря на то, что практически сразу после получения такой травмы, у человека возникает затруднённость движения и повышенная чувствительность, все же некоторое время после удара сохраняется двигательная функция.

Перелом же вызывает частичное или полное обездвиживание практически моментально.

При переломе общее состояние организма ухудшается, в месте повреждения возможно локальное увеличение температуры тела, место удара будто становится горячим. Впрочем, человек может испытывать и общее повышение температуры тела. При сильном ушибе такого чаще всего не наблюдают.

Отёчность, образование гематом и боль характерны и для переломов, и для ушибов. Поэтому бывает крайне затруднительно установить точный диагноз, опираясь исключительно на личные ощущения.

При переломах зачастую возникают видимые деформации.

Для получения эффективной схемы лечения стоит обратиться к врачу.

Если пациент пока не уверен, ушиб у него или перелом, необходимо сделать снимок, на который даст направление травматолог.