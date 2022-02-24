Инструкция: что делать при нервной тахикардии

Тахикардия на нервной почве — реакция организма на сильный стресс и переживания. Нервная система тонизируется после выброса в кровь адреналина и вызывает увеличение частоты сердечных сокращений. Симптомы — тупая, давящая или колющая боль в груди, нехватка воздуха, холодный пот, нередки панические атаки. Что делать в ситуации, когда сердце бьется чаще из-за переживаний, рассказывает «Рамблер».
Положите под голову и шею подушку, чтобы обеспечить равномерное кровообращение. Снимите любую стягивающую или неудобную одежду. Положите на голову холодное полотенце.
2. Подышать и успокоиться
Откройте в комнате все окна, впустите свежий воздух. Если есть возможность, выйдите на улицу. Дышите по схеме «квадрат»: на счет «раз» — вдох, на счет «два» — задержка, на счет «три, четыре» — глубокий полный выдох. Многим помогает подышать в бумажный пакет, включить любимую музыку и выпить стакан воды.
3. Принять препарат
Нужно знать, что в норме частота сердечных сокращений составляет 60-70 ударов [в минуту]. Повышение пульса выше 100 ударов в минуту в спокойном состоянии называется тахикардией. Человек ощущает свое сердцебиение, повышенную пульсацию сосудов. Измерить пульс можно с помощью тонометра или самостоятельно: прижать двумя пальцами лучевую артерию в области запястья и подсчитать количество пульсаций в минуту. При повышении частоты сердечных сокращений нужно принимать бета-адреноблокаторы. Этот класс препаратов снижает ЧСС и «цифры» артериального давления. Препараты этого класса должны находиться в домашней аптечке. Я считаю, что алгоритм действий должен быть следующий: человек проводит четкую взаимосвязь между нервным возбуждением и повышением частоты сердечных сокращений, затем принимает бета-адреноблокатор в комбинации с успокоительным средством. Это может быть глицин (100мг) или валерьяна. Я против употребления спиртосодержащих настоек пиона или пустырника. Они зачастую содержат некачественный спирт и могут вызвать лекарственное токсическое поражение печени.
4. Обратиться к врачу
Единичные случаи тахикардии случаются у многих. Если изменение частоты сердечных сокращений беспокоят все чаще и чаще, проконсультируйтесь у врача-кардиолога.