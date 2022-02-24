Инструкция: что делать при нервной тахикардии

Нужно знать, что в норме частота сердечных сокращений составляет 60-70 ударов [в минуту]. Повышение пульса выше 100 ударов в минуту в спокойном состоянии называется тахикардией. Человек ощущает свое сердцебиение, повышенную пульсацию сосудов. Измерить пульс можно с помощью тонометра или самостоятельно: прижать двумя пальцами лучевую артерию в области запястья и подсчитать количество пульсаций в минуту. При повышении частоты сердечных сокращений нужно принимать бета-адреноблокаторы. Этот класс препаратов снижает ЧСС и «цифры» артериального давления. Препараты этого класса должны находиться в домашней аптечке. Я считаю, что алгоритм действий должен быть следующий: человек проводит четкую взаимосвязь между нервным возбуждением и повышением частоты сердечных сокращений, затем принимает бета-адреноблокатор в комбинации с успокоительным средством. Это может быть глицин (100мг) или валерьяна. Я против употребления спиртосодержащих настоек пиона или пустырника. Они зачастую содержат некачественный спирт и могут вызвать лекарственное токсическое поражение печени.