Почему визит к стоматологу может спасти от гайморита

Синусит (или гайморит) возникает вследствие воспалительного процесса в слизистой оболочке верхнечелюстной гайморовой пазухи. Однако инфекции, вызывающие его, могут проникать не только через нос. Подробнее об этом читайте в материале “Рамблера”.

Из-за поражения зубов возникает одонтогенный гайморит. Все дело в анатомических особенностях строения верхней челюсти. У некоторых людей корни зубов расположены близко к гайморовым пазухам – полостям в верхнечелюстной кости, находящимся по обе стороны от носа. Они соединены с носовой полостью. И поэтому инфекция из нее может легко проникнуть к слизистым оболочкам пазух. Но и любой воспалительный процесс вокруг корней зубов способен вызвать ответную реакцию в пазухе, если пространство между ней и корнями не заполнено костной тканью.

Видео дня

Наибольший риск столкнуться с одонтогенным гайморитом у тех людей, чьи корни зубов верхней челюсти прилежат ко дну гайморовой пазухи или входят непосредственно в нее.

Как правило, у малышей гайморита такой природы не бывает, поскольку корни молочных зубов слишком маленькие, они не достают до пазух. А ряд зачатков коренных зубов тоже не дает инфекциям проникнуть в синусы.

Важно также знать, что перенос инфекции из пазух носа к корням зубов невозможен. Максимум, что может испытать человек, заболевший гайморитом, это неприятные ощущения в области верхней челюсти.

Специалисты насчитывают пять самых распространенных причин возникновения одонтогенного гайморита. Первая – пульпит. Кариес сам по себе не вызывает синусит. А осложнение вследствие невылеченного вовремя кариозного поражения – вполне. Проникая в пульпу зуба, в которой расположен сосудисто-нервный пучок, кариес вызывает воспаление.

Вторая причина – это гранулемы или радикулярные кисты, то есть длительные хронические воспаления около верхушек корней. Они разрушают костную ткань за верхушкой и таким образом добираются до дна пазухи, инфицируя ее.

Необычное расположение зачатка зуба мудрости в верхней челюсти, которое провоцирует воспаление ткани вокруг него, тоже часто вызывает гайморит.

Синусит может развиться, если стоматолог при лечении корневого канала или пломбировании случайно выведет инфекционный агент внутрь пазухи.

Пятая причина появления одонтогенного гайморита связана с процедурой удаления одного из зубов верхнего ряда. Но только в том случае, если его лунка сообщается с верхнечелюстной пазухой.