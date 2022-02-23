Боли в пояснице: причины появления, характер и лечение

По статистике, с такими ощущениями хотя бы раз сталкивались больше половины людей.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, до 70% людей как минимум один раз испытывали боль в пояснице. Менее половины из тех, кого беспокоит эта проблема, идут на приём к врачу.

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Почему болит поясница

К самым распространённым причинам поясничных болей относят перенапряжение мышц спины и патологии позвоночника. Кроме того, подобный симптом может говорить о заболеваниях органов брюшной полости и нервной системы. Также причинами болезненных ощущений могут быть:

Проблемы мышц

Тяжёлые физические нагрузки, сидячая работа, неправильная осанка зачастую приводят к тому, что мышцы спины перенапрягаются. Как следствие, появляются болезненные ощущения в области поясницы, которые могут быть симптомом миофасциального синдрома — неврологического нарушения. Помимо перегрузки или травматизации мышц, его могут вызвать ортопедические заболевания (например, плоскостопие), курение и употребление алкоголя.

С перенапряжением и его последствиями зачастую сталкиваются и начинающие спортсмены. Слишком интенсивные нагрузки и резкие движения могут вызвать боли. Только умеренные тренировки полезны для опорно-двигательной системы. Особенно осторожными стоит быть новичкам, которые нередко на первом же занятии пытаются выполнять сложные упражнения.

Тренировки нужно всегда начинать с разминки, чтобы подготовиться к более серьёзным нагрузкам. Также рекомендуется использовать специальные средства для защиты мышц, связок и суставов (те же ортопедические стельки или фиксирующие наколенники).

Умеренная физическая активность укрепляет мышцы спины, способствует формированию правильной осанки, что помогает избежать болей в поясничном отделе.

Изменения позвоночника

Сидячая работа зачастую становится причиной остеохондроза. Сегодня вместо этого термина используют понятие «дорсопатия», которое объединяет все заболевания такого характера. Дорсопатия связана с износом межпозвонковых дисков. Их изменения могут привести к образованию протрузий и грыж, которые давят на кровеносные сосуды и корешки спинного мозга и вызывают боли в спине.

При наличии подобной патологии нужно очень осторожно заниматься спортом. Силовые тренировки увеличивают нагрузку на межпозвонковые диски и повышают риск травмы. Поэтому от сложных упражнений стоит отказаться, заменив на более щадящие. Отлично подойдёт классическое плавание.

Скользящий позвонок

Боли в спине могут появиться из-за спондилолистеза — патологии, при которой происходит смещение позвонка относительно нижележащего. Болезнь зачастую появляется у тех, кто занимается тяжёлым физическим трудом. Также она может быть следствием травмы.

В таком случае необходимо укреплять мышцы брюшного пресса и спины с помощью специальных упражнений. При этом при всех нагрузках следует использовать пояснично-крестцовые ортезы. Чтобы снять нагрузку на позвоночник, врачи также назначают ортопедические стельки с амортизацией и другие изделия, входящие в комплексное лечение спондилолистеза.

О чём говорит боль в пояснице

Поясничную боль по распространённости нередко сравнивают с головной. Болезненные ощущения в нижней части спины могут сигнализировать об очень многих патологиях. Поэтому при появлении подобного симптома нужно сразу обращаться к врачу.

Так как чаще всего такой дискомфорт возникает из-за проблем с позвоночником и мышцами, в первую очередь стоит записаться на приём к травматологу-ортопеду. Доктор оценит состояние позвоночника, проверит осанку, назначит необходимые обследования. Уже после вас могут направить к неврологу и другим смежным специалистам при необходимости.