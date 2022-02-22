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2 часа назад

Как желудок предупреждает о сердечном приступе

Катерина Саломе

Ежегодно в России регистрируется 50 000 случаев инфаркта миокарда. Сердечный приступ – тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы. "Рамблер" расскажет о симптомах, предупреждающих о скором возникновении недуга.

Как желудок предупреждает о сердечном приступе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Распространенные симптомы

Ниже перечислены признаки сердечного приступа. Может проявляться только один или сразу несколько из этих симптомов.
  • боль, сдавливание или дискомфорт в грудной клетке,
  • боль, покалывание или дискомфорт в руках, спине, шее, челюсти,
  • затрудненное дыхание в состоянии покоя,
  • свист или хрипы при дыхании,
  • потливость,
  • учащенное или неритмичное сердцебиение,
  • головокружение или предобморочное состояние,
  • расстройство пищеварения,

Нехарактерный симптом

Существует еще один специфический симптом, указывающий на скорый сердечный приступ – ощущение переполненности в желудке. Примечательно, что он характерен исключительно для женщин. Также как и тошнота. Причем как с рвотой, так и без нее.

Около 25% всех сердечных приступов возникают внезапно, т.е. без предшествующих симптомов. Иногда они связаны с явлением, которое называют “тихая” ишемия – случайные перебои в притоке крови к сердцу, которые по неизвестным причинам не сопровождаются болевыми ощущениями, хотя и могут привести к повреждению ткани сердца. Тихая ишемия часто наблюдается у больных диабетом.

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