Как желудок предупреждает о сердечном приступе

Ежегодно в России регистрируется 50 000 случаев инфаркта миокарда. Сердечный приступ – тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы. "Рамблер" расскажет о симптомах, предупреждающих о скором возникновении недуга.
Существует еще один специфический симптом, указывающий на скорый сердечный приступ – ощущение переполненности в желудке. Примечательно, что он характерен исключительно для женщин. Также как и тошнота. Причем как с рвотой, так и без нее.
Около 25% всех сердечных приступов возникают внезапно, т.е. без предшествующих симптомов. Иногда они связаны с явлением, которое называют “тихая” ишемия – случайные перебои в притоке крови к сердцу, которые по неизвестным причинам не сопровождаются болевыми ощущениями, хотя и могут привести к повреждению ткани сердца. Тихая ишемия часто наблюдается у больных диабетом.