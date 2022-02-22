Как желудок предупреждает о сердечном приступе

Ежегодно в России регистрируется 50 000 случаев инфаркта миокарда. Сердечный приступ – тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы. "Рамблер" расскажет о симптомах, предупреждающих о скором возникновении недуга.

Распространенные симптомы

боль, сдавливание или дискомфорт в грудной клетке,

боль, покалывание или дискомфорт в руках, спине, шее, челюсти,

затрудненное дыхание в состоянии покоя,

свист или хрипы при дыхании,

потливость,

учащенное или неритмичное сердцебиение,

головокружение или предобморочное состояние,

расстройство пищеварения, Ниже перечислены признаки сердечного приступа. Может проявляться только один или сразу несколько из этих симптомов.

Нехарактерный симптом

Существует еще один специфический симптом, указывающий на скорый сердечный приступ – ощущение переполненности в желудке. Примечательно, что он характерен исключительно для женщин. Также как и тошнота. Причем как с рвотой, так и без нее.