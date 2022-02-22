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4 часа назад

Как работают углекислые ванны и кому они нужны

Катя Кобышева
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Принять углекислую ванну можно не только в больнице или санатории, но и в спа-центрах. Часто эта процедура назначается для общего оздоровления организма. "Рамблер" выяснил, как работают углекислые ванны, в каких случаях они помогут, а в каких — навредят.

Как работают углекислые ванны и кому они нужны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Углекислая ванна представляет собой герметичную капсулу, в которой можно сидеть или лежать. Тело человека оказывается внутри, а снаружи остается только голова. Вокруг шеи оборачивают специальный герметичный воротник, который не пропускает улекислоту наружу. В капсулу подается углекислый газ, который оказывает тройное действие на организм человека:

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  • тепловое - хотя применяются и холодные ванны, но гораздо реже;
  • механическое - массаж кожи пузырьками газа;
  • химическое - непосредственное взаимодействие двуокиси углерода с клетками кожи.

Чаще всего углекислые ванны назначают курсами. Считается, что они улучшают состояние дыхательной системы, способствуют укреплению сердечной мышцы и нормализации пульса, активизируют кровообращение, ускоряют обменные процессы в организме.

Углекислота способствует расширению сосудов и поэтому очень хорошо влияет на снижение артериального давления. Углекислоту можно считать универсальным метаболитиком, который стимулирует обменные процессы, кровообращение, способствует дезинтоксикации за счет расширения пор кожи. Углекислые ванны показаны при симптоматической гипертонии, нейроциркуляторной дистонии, вегетососудистой дистонии. К противопоказаниям относятся острые нарушения системы кровообращения в виде инфаркта миокарда и инсульта миокарда, стойкое повышение артериального давления и острые нарушения обмена веществ. Стоит помнить, что углекислота должна применяться дозировано при назначении врачом, под контролем цифр артериального давления. Потому что при углекислых ваннах может возникнуть синдром рикошета, то есть давление сначала приобретет сниженный характер, а потом произойдет резкий скачок. Поэтому к углекислым ваннам стоит относиться не как к спа-процедурам, а как к серьезным физиотерапевтическим манипуляциям, которые направлены на коррекцию текущего состояния. Поэтому в отношении омолаживания я бы не ставил углекислую ванну наравне с криотерапией, озонотерапией. Все-таки это больше лечебная методика, которая должна применяться строго по показаниям и под контролем динамических значений.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Однако не стоит забывать о противопоказаниях, любое лечение должно быть обоснованно и проводиться под контролем врача.

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