Как работают углекислые ванны и кому они нужны

Углекислота способствует расширению сосудов и поэтому очень хорошо влияет на снижение артериального давления. Углекислоту можно считать универсальным метаболитиком, который стимулирует обменные процессы, кровообращение, способствует дезинтоксикации за счет расширения пор кожи. Углекислые ванны показаны при симптоматической гипертонии, нейроциркуляторной дистонии, вегетососудистой дистонии. К противопоказаниям относятся острые нарушения системы кровообращения в виде инфаркта миокарда и инсульта миокарда, стойкое повышение артериального давления и острые нарушения обмена веществ. Стоит помнить, что углекислота должна применяться дозировано при назначении врачом, под контролем цифр артериального давления. Потому что при углекислых ваннах может возникнуть синдром рикошета, то есть давление сначала приобретет сниженный характер, а потом произойдет резкий скачок. Поэтому к углекислым ваннам стоит относиться не как к спа-процедурам, а как к серьезным физиотерапевтическим манипуляциям, которые направлены на коррекцию текущего состояния. Поэтому в отношении омолаживания я бы не ставил углекислую ванну наравне с криотерапией, озонотерапией. Все-таки это больше лечебная методика, которая должна применяться строго по показаниям и под контролем динамических значений.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"