Как работают углекислые ванны и кому они нужны

Принять углекислую ванну можно не только в больнице или санатории, но и в спа-центрах. Часто эта процедура назначается для общего оздоровления организма. "Рамблер" выяснил, как работают углекислые ванны, в каких случаях они помогут, а в каких — навредят.
Углекислая ванна представляет собой герметичную капсулу, в которой можно сидеть или лежать. Тело человека оказывается внутри, а снаружи остается только голова. Вокруг шеи оборачивают специальный герметичный воротник, который не пропускает улекислоту наружу. В капсулу подается углекислый газ, который оказывает тройное действие на организм человека:
Чаще всего углекислые ванны назначают курсами. Считается, что они улучшают состояние дыхательной системы, способствуют укреплению сердечной мышцы и нормализации пульса, активизируют кровообращение, ускоряют обменные процессы в организме.
Однако не стоит забывать о противопоказаниях, любое лечение должно быть обоснованно и проводиться под контролем врача.