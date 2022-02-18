Как убедить зависимого начать лечение? Мнение эксперта

Зависимый должен убедиться в том, что близкие не намерены мириться с его поведением и демонстрируют очень жесткую нулевую толерантность к употреблению психоактивных веществ. Часто ситуация выглядит так. Зависимый находится в состоянии отрицания, считает, что с ним все в порядке, и никаких проблем нет. Близкие зависимого тоже предпочитают не замечать происходящего, и тоже проваливаются в это отрицание. В результате все отношения катятся в бездну, и чем дальше это заходит, тем сложнее вернуться в норму. Когда зависимый увидит, что для всех вокруг его проблема очевидна, и они не планируют спускать ее на тормозах, постепенно он и сам поймет, что ему нужна помощь. Через какое-то время он сам придет и попросит содействия и поддержки в выздоровлении.

Чепнян Саркис Руководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей