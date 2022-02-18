Как убедить зависимого начать лечение? Мнение эксперта

Близкий круг общения, родственники и друзья, должны собраться и вызвать зависимого на разговор. Абсолютно точно стоит избегать скандала, слез, любых слишком ярких проявлений эмоций. Единственная работоспособная тактика - быть твердыми и настойчивыми, но при это открытыми к диалогу и готовыми помочь. Только так вы сможете добиться своей цели. Разговор необходимо построить по следующей схеме. Сначала скажите о своих чувствах, как вы любите этого человека и как сильно вы обеспокоены происходящими с ним переменами. Затем переходите к конкретным фактам, которые заставляют вас тревожиться: количество выпитого за неделю алкоголя, найденные в квартире наркотики, снижение успеваемости или выговоры на работе. Не переходите на критику поступков зависимого, а придерживайтесь объективной конкретики. В конце разговора поставьте вашего близкого перед выбором: либо вы разрываете отношения с ним, либо он осознанно начинает лечение. Именно в этот момент вам пригодятся твердость и умение сдерживать свои эмоции.
Чепнян СаркисРуководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей