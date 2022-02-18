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1 час назад

Как убедить зависимого начать лечение? Мнение эксперта

Мира Маркина
Чепнян Саркисэксперт

Зависимость у близкого человека - тяжелое испытание для всех его окружающих. Скандалы, истерики, запреты, разрушенные отношения с семьей и любимыми - постоянные спутники аддикций. Как правильно себя вести в таких обстоятельствах и как убедить зависимого начать лечение? Рассказывает руководитель реабилитационного центра, автор программы лечения зависимостей, Саркис Чепнян.

Как убедить зависимого начать лечение? Мнение эксперта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Шаг 0 - принять зависимость вашего близкого

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Нередко родственники и друзья предпочитают не замечать тревожных перемен в поведении их близкого, потому что не хотят признавать наличие проблемы. Это смесь безразличия и трусости. Ведь если у вашего любимого человека развивается зависимость, возможно, он не получает достаточной поддержки в общении с вами и ищет ее на дне стакана или "под кайфом". Придется честно сказать себе, что вы и ваш близкий находитесь в критической ситуации, и только после этого ситуация имеет потенциал улучшиться.
Чепнян Саркис
Чепнян СаркисРуководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей

Шаг 1 - серьезный разговор

Близкий круг общения, родственники и друзья, должны собраться и вызвать зависимого на разговор. Абсолютно точно стоит избегать скандала, слез, любых слишком ярких проявлений эмоций. Единственная работоспособная тактика - быть твердыми и настойчивыми, но при это открытыми к диалогу и готовыми помочь. Только так вы сможете добиться своей цели. Разговор необходимо построить по следующей схеме. Сначала скажите о своих чувствах, как вы любите этого человека и как сильно вы обеспокоены происходящими с ним переменами. Затем переходите к конкретным фактам, которые заставляют вас тревожиться: количество выпитого за неделю алкоголя, найденные в квартире наркотики, снижение успеваемости или выговоры на работе. Не переходите на критику поступков зависимого, а придерживайтесь объективной конкретики. В конце разговора поставьте вашего близкого перед выбором: либо вы разрываете отношения с ним, либо он осознанно начинает лечение. Именно в этот момент вам пригодятся твердость и умение сдерживать свои эмоции.
Чепнян Саркис
Чепнян СаркисРуководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей

Шаг 2 - наблюдение за реакцией вашего близкого

Скорее всего, сразу после разговора зависимый устроит скандал, нахамит и потом убежит от разговора и вообще из ситуации. Догонять его со слезами и мольбами не нужно - вы высказали ему свое видение происходящего и обозначили свою позицию в отношении его зависимости. Теперь вам необходимо молча ждать, что будет дальше.
Чепнян Саркис
Чепнян СаркисРуководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей

Шаг 3 - держать позицию

Зависимый должен убедиться в том, что близкие не намерены мириться с его поведением и демонстрируют очень жесткую нулевую толерантность к употреблению психоактивных веществ. Часто ситуация выглядит так. Зависимый находится в состоянии отрицания, считает, что с ним все в порядке, и никаких проблем нет. Близкие зависимого тоже предпочитают не замечать происходящего, и тоже проваливаются в это отрицание. В результате все отношения катятся в бездну, и чем дальше это заходит, тем сложнее вернуться в норму. Когда зависимый увидит, что для всех вокруг его проблема очевидна, и они не планируют спускать ее на тормозах, постепенно он и сам поймет, что ему нужна помощь. Через какое-то время он сам придет и попросит содействия и поддержки в выздоровлении.
Чепнян Саркис
Чепнян СаркисРуководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей

Шаг 4 - лечение

Важно понимать, что выздороветь за вашего близкого вы не можете. Но можете поддерживать его на всех этапах и обеспечивать его всей необходимой информацией о вариантах лечения. Начать нужно с консультации с психиатром-наркологом: он оценит масштаб бедствия и посоветует, как построить схему лечения. Кто-то в состоянии строить новую жизнь в домашних обстоятельствах, кому-то необходимо какое-то время провести в реабилитационном центре, чтобы перестроить мышление. Обязательно необходимо включить в лечению регулярную психотерапию, возможно, семейную или для пар. Ведь зависимость - только следствие процессов, происходящих в психике человека. Будьте терпеливы и настройтесь на длинный путь к здоровью и счастью в вашей семье.
Чепнян Саркис
Чепнян СаркисРуководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей
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