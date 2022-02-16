Инструкция: какие анализы нужно сдавать раз в год после 40

Лучший способ поддерживать организм в хорошем состоянии — не лечить запущенные болезни, а опережать их. Профилактикой заболеваний может стать ежегодное обследование, в ходе которого человек сдает анализы и корректирует состояние. "Рамблер" расскажет какие анализы нужно сдавать раз в год после 40.

Риск развития хронических заболеваний после 40 лет увеличивается. Представьте, все это время организм работал и расходовал свои ресурсы, важно следить за его состоянием, чтобы не упустить онкологические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, болезни легких и другие.

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Клинический анализ крови

Самый распространенный метод исследования показывает наличие воспаления в организме и качество крови. По его показателям можно определить наличие инфекции, скрытых внутренних кровотечений, анемии и других заболеваний.

Надо понимать, что люди сейчас зачастую испытывают дефицит железа из-за отсутствия разнообразного питания, вегетарианской диеты, женщины в силу физиологических особенностей. При этом дефицит железа проявляется упадком сил и риском развития анемии.

Общий анализ мочи

Этот анализ показывает нарушение работы почек или мочевого пузыря, а также некоторые системные заболевания — диабет, гепатит, интоксикацию после приема лекарств или ядовитых веществ, болезни обмена веществ.

Исследование уровня глюкозы и холестерина

По уровню глюкозы врач может оценить состояние поджелудочной железы, печени, почек и коры надпочечников, гипоталамуса, развитие сахарного диабета, эндокринные заболевания, дисфункцию печени, активные воспалительные процессы в организме. А по концентрации холестерина можно определить риски и прогноз заболеваний сердца.

Флюорография

Многие болезни, в том числе рак легких и туберкулез, длительное время могут протекать скрытно. Поэтому важно проходить флюорографическое обследование.

Осмотр стоматолога

Каждые полгода необходимо ходить к стоматологу, чтобы делать профессиональную чистку. Чистка — это способ профилактики кариеса. К тому же, в ходе чистки стоматолог может выявить проблемы с зубами на ранних стадиях.

Осмотр гинеколога с анализами

Часто инфекции и онкология протекают скрыто, потому что шейка матки не болит. А опухоли дают о себе знать только тогда, когда вырастут до определенного размера. Поэтому важно сдавать анализ на ВПЧ, цитологию раз в год и проводить дополнительные исследования по решению врача.

ЭКГ

ЭКГ — это исследование сердечного ритма. Даже если вас ничего не беспокоит, ежегодно делайте электрокардиограмму. Процедура позволяет выявить нарушения, определить склонность к инфаркту и ишемической болезни сердца.

Витамин D

Часто люди упускают исследование витамина D из-за его стоимости. Однако у большинства жителей России дефицит, так как он синтезируется под воздействием солнечных лучей. Недостаток витамина напрямую влияет на иммунитет и общее состояние человека.

ВИЧ, гепатит, сифилис