Вопросы, которые помогут определить алкоголика

Алкоголизм — серьезное заболевание, к которому нужен комплексный подход. Человек, клинически зависимый от спиртных напитков, должен получить не только физическое лечение, но и психологическое. Наркологи уверены, что для того, чтобы определить, болен ли ваш знакомый человек, достаточно задать ему несколько вопросов о его опыте употребления спиртных напитков. В материале «Рамблера» — о том, как определить алкоголика по вопросам.

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Первые признаки алкоголизма

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Алкоголик может выпивать в одиночку. Это действительно не шутка про алкоголизм, а один из клинических признаков. Человек не ищет повода выпить, ему не нужна компания, он просто берет бутылку, ставит ее на стол и выпивает, если ему это необходимо. Это объясняется физической зависимостью от алкоголя — больному просто необходимо получить дозу любым способом.

Вторым признаком алкоголизма может быть то, что человек пытается выпить в тайне от близких и друзей. У него могут быть алкогольные заначки, которые он хранит. Он может постоянно куда-то уходить или уезжать по разным надуманным поводам, а на самом деле пойдет выпивать. В кармане у него всегда можно найти жвачку и мятные леденцы для того, чтобы перебить запах алкоголя. Все это происходит из-за того, что на ранних стадиях человек начинает испытывать чувство вины за то, что употребляет алкоголь, поэтому начинает скрываться.

Еще одним признаком алкоголизма может быть то, что человек не контролирует количество выпитого. По нему может быть видно, что ему уже хватит, но он наливает себе еще и еще больше алкоголя. На утро у него появляется сильное похмелье, которое со временем требует облегчения с помощью спиртного, также могут появляться провалы в памяти. Это связно с тем, что у человека может проявляться толерантность к алкоголю — он постепенно увеличивает дозу настолько, что его организм начинает привыкать к спиртному, поэтому для достижения опьянения ему необходимо больше и больше.

Причины алкоголизма

Врачи выделяют несколько причин того, что человек становится зависимым от алкоголя. Это может быть генетика, поэтому, если у ваших предков были проблемы с выпивкой, вам лучше аккуратнее выстраивать свои отношения со спиртным. Люди могут начинать из-за депрессии для того, чтобы заглушить душевную боль и помочь себе пережить горе. Такой же причиной может быть стресс, но нужно понять, что алкоголь только усугубит ситуация. Психологически человек расслабляется в пьяном угаре, но психологические проблемы при этом могут прогрессировать.

Вопросы, которые нужно задать потенциальному алкоголику

Наркологи говорят, что нужно задать всего три вопроса человеку, которого вы подозреваете в алкоголизме.

Бывало ли у вас такое, что из-за алкоголя вы пропускали важные встречи, мероприятия или свидания? Случались ли у вас проблемы на работе из-за алкоголя? Например, вы не выполнили важную задачу из-за похмелья или не пришли на работу вовсе. Были ли у вас проблемы с законом в состоянии алкогольного опьянения?