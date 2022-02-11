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3 часа назад

Названы первые симптомы сахарного диабета

Мария Иглина

Ксения Черная, эксперт по питанию, рассказала о ранних симптомах, которые указывают сахарный диабет. Этим она поделилась в новом видео на своем YouTube-канале.

Названы первые симптомы сахарного диабета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Один из признаков инсулинорезистентности — отсутствие голода или аппетита. Когда вы едите хаотично, а не тогда, когда хотите, жировая ткань не подает сигнал мозгу, что нужно прекратить есть. В результате человек вообще перестает понимать, голоден ли он. Также может быть непреодолимая тяга к сладкому",

— рассказала Черная.

Эксперт также отметила, что часто худые девушки, которые могут есть все, сталкиваются с проблемами с сахаром крови. Кроме этого, худые девушки, которые могут есть все, имеют проблемы с сахаром крови.

Черная отметила, что проявления заболевания могут быть и кожными, например, пигментация, акне, папилломы:

"Когда в организме нарушается углеводный обмен и повышается уровень тестостерона, может усилиться рост волос, в том числе на лице у женщин, и могут возникнуть высыпания. Пигментные пятна могут появиться на шее, локтевых сгибах, подмышечных впадинах, паховой области".

А третьим признаком нутрициолог назвала размер талии: у женщин она должна быть не более 80 сантиметров, а у мужчин — не более 95 сантиметров.

При обнаружении таких симптомов, специалист рекомендует перейти на трехразовое питание без перекусов, исключить из рациона сахара и быстрые углеводы, а также крахмалистые овощи. При всем этом важно соблюдать режим сна.

Ранее врачи назвали главную опасность соков.

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