Как распознать, что вы живете с зависимым: отвечает эксперт

Аккуратно выведите человека на открытый разговор и честно скажите, что вы опасаетесь за его здоровье и жизнь и готовы помочь ему на пути выздоровления. С первой попытки, скорее всего, ничего не выйдет. Избегайте реактивного поведения: не надо бросаться со сковородкой или слезно умолять. Будьте мягки, открыты, но настойчивы, и тогда велика вероятность, что ваш близкий к вам прислушается. Лечение зависимости – сложный и длинный процесс. Главный шаг – отправиться к психиатру, чтобы с помощью специальных препаратов вывести человека из состояния зависимости, снизить “ломку” и убрать абстинентный синдром. Следующий этап – системная работа с клиническим психологом, чтобы выявить первопричины зависимости и начать движение к обретению равновесия в жизни. Идеальный вариант – полноценное лечение в реабилитационном центре, с изоляцией от внешнего мира. Работа, учеба, друзья и другие отвлекающие факторы могут помешать полноценному выздоровлению и спровоцировать на срыв. И пациент, и его окружение должны быть готовы к тому, что избавление от зависимости – долгий и далеко не простой процесс, который требует терпения и внимательности к близким.

Чепнян Саркис Руководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей