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3 часа назад

Как распознать, что вы живете с зависимым: отвечает эксперт

Стелла Шмель
Чепнян Саркисэксперт

Зависимости – одна из самых серьезных проблем современного общества. Часто мы закрываем глаза на эту проблему, пока она не доходит до критической точки, и не замечаем негативных изменений даже в поведении самых близких людей. Как распознать, что вы живете с зависимым человеком? Объясняет руководитель реабилитационного центра, автор программы лечения зависимостей, Саркис Чепнян.

Как распознать, что вы живете с зависимым: отвечает эксперт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Любая зависимость – это болезнь, и она имеет свои стадии и симптомы, как и любые другие заболевания. Нередко и зависимый, и его близкие игнорируют эти симптомы, особенно в случае с аддикциями к психоактивным веществам: алкоголю, никотину, наркотикам. Но чем раньше болезнь будет выявлена, тем проще будет ее вылечить. Будьте внимательны к поведению окружающих и к самому себе.

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Признак 1: нетрезвость

Первый и самый главный признак зависимости – человек часто находится в состоянии опьянения, и это невозможно не замечать. Спутанное сознание, невнятная речь, потеря контроля над действиями и мыслями, излишняя веселость или, наоборот, депрессивность – распознать человека “под мухой” или “под кайфом” легко. Регулярное употребление вызывает снижение физической активности, постоянное отсутствие финансов, вранье, но близкие предпочитают не замечать проблемы и говорят: “Ну, ничего страшного”. Это проявление смеси трусости и безразличия, ведь нужна большая смелость, чтобы признать наличие зависимости у близкого человека.
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Чепнян Саркис
Руководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей
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Признак 2: созависимость окружающих

Нередко родственники и друзья предпочитают не помогать зависимому, потому что находятся с ним в созависимости. Наркоман или алкоголик заполняют свою внутреннюю пустоту употреблением соответствующих веществ, а их близкие используют в качестве “допинга” страдания из-за проблемы любимого человека. Классическая семейная сцена: муж пришел пьяный, жена скандалит, еще неделю с ним не разговаривает и контролирует все его действия. Такое поведение создает иллюзию эмоционально насыщенной жизни. Агрессивный контроль, истерики, обиды только усугубляют ситуацию, создавая порочный круг негативных эмоций, который провоцирует зависимого еще больше и чаще употреблять, чтобы всего этого не видеть. Особенно опасно это в начале выздоровления, когда поддержка близких критически важна.
Чепнян Саркис
Чепнян СаркисРуководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей

Признак 3: потеря интереса к жизни

Один из главных симптомов зависимости – неудовлетворенность в глобальном смысле, когда человека ничего не радует и не вдохновляет, он делает выбор в пользу одиночества и закрытого образа жизни. Сужается круг общения, бросаются хобби и любимые дела, забываются положительные привычки. Жизнь превращается в схему “работа-дом”, и все чаще в ней появляются алкоголь и другие вещества. Родственники часто не обращают внимание на такое состояние, считают, что их близкий просто устал или у него кризис переходного, среднего, позднего возраста.
Чепнян Саркис
Чепнян СаркисРуководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей

Признак 4: социально приемлемая зависимость

В нашем обществе многие проявления зависимостей не осуждаются, а наоборот, даже поощряются. Выпить пива с друзьями через день, покурить травку в компании в выходной – ничего страшного же не происходит, отдыхает человек, не буянит, и хорошо. Но нужно понимать, что такой, даже на первый взгляд не страшный, прием веществ является способом побега из реальности. Человек не справляется со своими переживаниями и выбирает прием веществ, чтобы ограничить чувствительность и загасить свой эмоциональный потенциал.
Чепнян Саркис
Чепнян СаркисРуководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей

Еще несколько признаков зависимого человека

  • Резко пропадает из общения и так же резко возвращается
  • Сводит общение к минимуму
  • Всегда просит денег
  • Врет
  • Перестает следить за внешним видом и гигиеной
  • Хуже учится или работает
  • Дистанцируется от семьи
  • Не имеет физических сил, все время устает

Что делать, если вы подозреваете у вашего близкого зависимость?

Аккуратно выведите человека на открытый разговор и честно скажите, что вы опасаетесь за его здоровье и жизнь и готовы помочь ему на пути выздоровления. С первой попытки, скорее всего, ничего не выйдет. Избегайте реактивного поведения: не надо бросаться со сковородкой или слезно умолять. Будьте мягки, открыты, но настойчивы, и тогда велика вероятность, что ваш близкий к вам прислушается. Лечение зависимости – сложный и длинный процесс. Главный шаг – отправиться к психиатру, чтобы с помощью специальных препаратов вывести человека из состояния зависимости, снизить “ломку” и убрать абстинентный синдром. Следующий этап – системная работа с клиническим психологом, чтобы выявить первопричины зависимости и начать движение к обретению равновесия в жизни. Идеальный вариант – полноценное лечение в реабилитационном центре, с изоляцией от внешнего мира. Работа, учеба, друзья и другие отвлекающие факторы могут помешать полноценному выздоровлению и спровоцировать на срыв. И пациент, и его окружение должны быть готовы к тому, что избавление от зависимости – долгий и далеко не простой процесс, который требует терпения и внимательности к близким.
Чепнян Саркис
Чепнян СаркисРуководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей
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