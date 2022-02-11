Как распознать, что вы живете с зависимым: отвечает эксперт

Зависимости – одна из самых серьезных проблем современного общества. Часто мы закрываем глаза на эту проблему, пока она не доходит до критической точки, и не замечаем негативных изменений даже в поведении самых близких людей. Как распознать, что вы живете с зависимым человеком? Объясняет руководитель реабилитационного центра, автор программы лечения зависимостей, Саркис Чепнян.
Любая зависимость – это болезнь, и она имеет свои стадии и симптомы, как и любые другие заболевания. Нередко и зависимый, и его близкие игнорируют эти симптомы, особенно в случае с аддикциями к психоактивным веществам: алкоголю, никотину, наркотикам. Но чем раньше болезнь будет выявлена, тем проще будет ее вылечить. Будьте внимательны к поведению окружающих и к самому себе.
Первый и самый главный признак зависимости – человек часто находится в состоянии опьянения, и это невозможно не замечать. Спутанное сознание, невнятная речь, потеря контроля над действиями и мыслями, излишняя веселость или, наоборот, депрессивность – распознать человека “под мухой” или “под кайфом” легко. Регулярное употребление вызывает снижение физической активности, постоянное отсутствие финансов, вранье, но близкие предпочитают не замечать проблемы и говорят: “Ну, ничего страшного”. Это проявление смеси трусости и безразличия, ведь нужна большая смелость, чтобы признать наличие зависимости у близкого человека.