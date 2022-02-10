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1 час назад

Внешние признаки дефицита витамина D

Мира Маркина

Ранее считалось, что недостаток витамина D опасен только для детей. Однако теперь ученые бьют тревогу: гиповитаминоз у взрослых приводит к ослаблению иммунитета, хроническим заболеваниям и даже онкологии. Читайте в материале “Рамблера”: какие внешние признаки укажут на дефицит витамина D в организме.

Внешние признаки дефицита витамина D
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Дефицит этого витамина может никак не проявляться в течение длительного времени. И очень часто жалобы пациентов врачи списывают на сезонные или хронические заболевания. Поскольку витамин D влияет на состояние костной системы организма, то появление походки “вразвалочку” или “ковыляющей” должно насторожить. Возможно, недостаток микроэлемента привел к возникновению остеомаляции – “размягчения” костей. На ранних стадиях это состояние может быть видно только на рентгене (или других неинвазивных диагностических тестах).

Также к внешним проявлениям гиповитаминоза можно отнести:

  • потливость рук;
  • ухудшение состояния ногтей (тусклость, хрупкость, ломкость);
  • зуд и сухость кожи;
  • появление медленно заживающих ран;
  • выпадение и ломкость волос;
  • плохое качество сна, отсутствие чувства свежести после полноценного ночного отдыха;
  • нарушение восприятия (обоняние и вкус) у взрослых и пожилых;
  • ноющая боль в стопах;
  • болезненные ощущения в мышцах, не связанные с физическими нагрузками.

Если вы или ваши близкие отмечаете у себя несколько симптомов из списка, вероятно, вам стоит обратиться к врачу и сдать анализ крови, чтобы проверить уровень солнечного витамина в организме.

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