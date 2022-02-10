Внешние признаки дефицита витамина D

Ранее считалось, что недостаток витамина D опасен только для детей. Однако теперь ученые бьют тревогу: гиповитаминоз у взрослых приводит к ослаблению иммунитета, хроническим заболеваниям и даже онкологии. Читайте в материале “Рамблера”: какие внешние признаки укажут на дефицит витамина D в организме.

Дефицит этого витамина может никак не проявляться в течение длительного времени. И очень часто жалобы пациентов врачи списывают на сезонные или хронические заболевания. Поскольку витамин D влияет на состояние костной системы организма, то появление походки “вразвалочку” или “ковыляющей” должно насторожить. Возможно, недостаток микроэлемента привел к возникновению остеомаляции – “размягчения” костей. На ранних стадиях это состояние может быть видно только на рентгене (или других неинвазивных диагностических тестах).

Также к внешним проявлениям гиповитаминоза можно отнести:

потливость рук;

ухудшение состояния ногтей (тусклость, хрупкость, ломкость);

зуд и сухость кожи;

появление медленно заживающих ран;

выпадение и ломкость волос;

плохое качество сна, отсутствие чувства свежести после полноценного ночного отдыха;

нарушение восприятия (обоняние и вкус) у взрослых и пожилых;

ноющая боль в стопах;

болезненные ощущения в мышцах, не связанные с физическими нагрузками.