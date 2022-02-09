Какие заболевания можно определить по состоянию ног

Реже всего мы обращаем внимание на состояние стоп, хотя и они требуют особого ухода и тщательного наблюдения, ведь по ним можно узнать о малейших отклонениях, происходящих в организме. "Рамблер" расскажет, как по внешнему виду ног можно определить наличие какого-либо заболевания.

Кожа стоп

Зачастую именно кожа первой реагирует на изменения в организме. Так, сухая, легко повреждающаяся, шелушащаяся кожа, плохо заживающие ранки являются признаками снижения функции щитовидной железы. У таких пациентов также наблюдается нарушение жирового и углеводного обменов, избыточная масса тела и сахарный диабет. Поэтому, если вы заметили, что кожа на ступнях шелушится и трескается, то необходимо посетить эндокринолога.

Кроме этого, мозоли и натоптыши на ногах могут появляться не только из-за неудобной обуви. Дело в том, что на стопах находятся рефлекторные зоны, связанные со всеми органами человека, и по состоянию кожи в этих зонах можно определить состояние того или иного органа.

Сахарный диабет

При этом заболевании у пациентов развивается синдром диабетической стопы (СДС). При нем, в первую очередь, затрагиваются сосуды нижних конечностей и периферическая нервная система, костная ткань и суставы стопы. Во время СДС наблюдаются снижение чувствительности конечностей, деформация стоп, сухость кожи, трещинки, а также нарушение кровообращения в артериях и мелких капиллярах. А со временем могут даже развиться язвы.

Проблемы с суставами