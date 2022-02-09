Пора к врачу: как понять, что пора лечить зависимость

Чаще всего любые психоактивные вещества, от никотина до героина, люди принимают, чтобы испытать или, наоборот, подавить определенные эмоции. Кто-то не мыслит общения без алкоголя, для других наркотики в выходные - единственный способ расслабиться после трудовой недели, а некоторые не могут заснуть без таблеточки обезболивающего. Все эти ситуации употребления напрямую связаны с желанием ощутить какое-то состояние или же ничего не чувствовать. И каждая из таких ситуация является психическим отклонением. Если человек не может справиться с проблемой или повеселиться без того или иного вещества, если в критический момент руки в первую очередь тянутся к бутылке или таблеткам, то это очень серьезный повод начать диагностику и лечение.

Чепнян Саркис Руководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей