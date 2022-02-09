Пора к врачу: как понять, что пора лечить зависимость

Одним из самых ярких поводов отнестись к проблеме серьезно может быть ситуация, когда зависимый пытается самостоятельно перестать употреблять вещества, но не может. Человек рационально осознает, что у него проблемы, но зависимость уже сформировалась на физиологическом уровне, и отказаться от алкоголя или наркотиков просто так, волевым решением, уже невозможно и опасно для здоровья. Состояние так называемой ломки является сильнейшим стрессом для организма, оно проявляется в остром плохом самочувствии, расстройстве сна и пищевого поведения, скачках эмоционального состояния. Ограничить себя силой воли или другими внешними факторами не получится, на этой стадии нужна работа с врачом-наркологом и прием специальных препаратов, которые будут химически корректировать состояние зависимого, пока оно не придет в норму.
Чепнян СаркисРуководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей