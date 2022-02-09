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1 час назад

Пора к врачу: как понять, что пора лечить зависимость

Стелла Шмель
Чепнян Саркисэксперт

Химические зависимости — от алкоголя, наркотиков, медикаментов и любых других веществ — опасны тем, что сложно понять, когда уже начались серьезные проблемы. Как распознать, что ситуация вышла из-под контроля и пора обратиться к специалистам? О четырех признаках зависимости рассказывает руководитель реабилитационного центра, автор программы лечения зависимостей Саркис Чепнян.

Пора к врачу: как понять, что пора лечить зависимость
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

1. Человек принимает наркотические вещества для получения эмоций

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Чаще всего любые психоактивные вещества, от никотина до героина, люди принимают, чтобы испытать или, наоборот, подавить определенные эмоции. Кто-то не мыслит общения без алкоголя, для других наркотики в выходные - единственный способ расслабиться после трудовой недели, а некоторые не могут заснуть без таблеточки обезболивающего. Все эти ситуации употребления напрямую связаны с желанием ощутить какое-то состояние или же ничего не чувствовать. И каждая из таких ситуация является психическим отклонением. Если человек не может справиться с проблемой или повеселиться без того или иного вещества, если в критический момент руки в первую очередь тянутся к бутылке или таблеткам, то это очень серьезный повод начать диагностику и лечение.
Чепнян Саркис
Чепнян СаркисРуководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей

2. Окружение человека тоже употребляет и не видит в этом проблемы

Зависимости часто являются следствием нахождения в определенной социальной среде, в которой такое поведение считается абсолютно нормальным. Возможно, с детства человек видел, как родители пьют или употребляют наркотики, и просто не знает, что есть другие жизненные сценарии. Большое влияние может оказать подростковая или студенческая компания, где выпивка и травка считаются признаком крутости и вызывают одобрение. Не последнюю роль играют и медиа и искусство, которые романтизируют употребление психоактивных веществ, демонстрируя, как герой фильма в сложной жизненной ситуации или кризисном моменте красиво тянется к бутылке. Большинство зависимостей имеют в себе социальную подоплеку, и отсутствие осуждения со стороны окружающих является для человека сигналом, что проблемы нет.
Чепнян Саркис
Чепнян СаркисРуководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей

3. Человек пытается перестать употреблять, но не может

Одним из самых ярких поводов отнестись к проблеме серьезно может быть ситуация, когда зависимый пытается самостоятельно перестать употреблять вещества, но не может. Человек рационально осознает, что у него проблемы, но зависимость уже сформировалась на физиологическом уровне, и отказаться от алкоголя или наркотиков просто так, волевым решением, уже невозможно и опасно для здоровья. Состояние так называемой ломки является сильнейшим стрессом для организма, оно проявляется в остром плохом самочувствии, расстройстве сна и пищевого поведения, скачках эмоционального состояния. Ограничить себя силой воли или другими внешними факторами не получится, на этой стадии нужна работа с врачом-наркологом и прием специальных препаратов, которые будут химически корректировать состояние зависимого, пока оно не придет в норму.
Чепнян Саркис
Чепнян СаркисРуководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей

4. Близкие люди в панике

Паника, тревога, истерика — самая частая и самая неправильная реакция близких зависимого на его состояние. Алкоголик или наркоман и так находятся в состоянии постоянной эмоциональной нестабильности. Дополнительные всплески со стороны окружающих только стимулируют желание употребить, чтобы отключиться от реальности. Крики, угрозы, шантаж, слезы, упреки и оскорбления, манипуляции формируют недоверие, отдаляют от близкого, находящегося в опасном состоянии. Нередко зависимые боятся признаться в проблеме своему партнеру, родителю или другу, потому что ожидают негативной реакции. Спокойствие и уверенность в позитивном исходе — те эмоции, которые нужно транслировать в этой ситуации.
Чепнян Саркис
Чепнян СаркисРуководитель реабилитационного центра, автор специальной программы для лечения зависимостей
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