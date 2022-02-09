Что нельзя делать при ОРВИ

«Прежде всего при ОРВИ необходимо изолироваться, чтобы не распространять инфекцию дальше. Также нужно помочь себе и снизить дополнительные нагрузки, которые дают вредные привычки, неправильное питание, несоблюдение питьевого режима, повышенные физические нагрузки. Степень корректировки привычного образа жизни будет зависеть от состояния больного»,