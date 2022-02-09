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2 часа назад

Что нельзя делать при ОРВИ

Спорт-Экспрессиещё 1

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как вести себя при ОРВИ для скорейшего выздоровления.

Что нельзя делать при ОРВИ
Фото: Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс

«Прежде всего при ОРВИ необходимо изолироваться, чтобы не распространять инфекцию дальше. Также нужно помочь себе и снизить дополнительные нагрузки, которые дают вредные привычки, неправильное питание, несоблюдение питьевого режима, повышенные физические нагрузки. Степень корректировки привычного образа жизни будет зависеть от состояния больного»,

— отмечает врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

Специалист рекомендует отложить занятия спортом и любые физические нагрузки, соблюдать постельный режим и выполнять дыхательную гимнастику.

При этом он советует употреблять пищу, богатую витаминами и микроэлементами. Добавить в рацион стоит каши, бульоны, а также пить много жидкости.

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