О каких проблемах со здоровьем могут сказать ваши ноги

Обратите внимание на тревожные симптомы.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Многие болезни проявляются довольно специфически. Иногда можно понять, что в организме происходят серьезные процессы по состоянию кожи и суставов, а также по неприятным ощущениям в отдельных областях. Чаще всего страдают конечности. Мы решили выяснить вместе со специалистом, какие негативные состояния чаще всего отражаются на ногах.

Видео дня

Подагра

Одна из самых распространенных проблем, которая в 90% случаев заметна именно в области ступней или же на руках. Красные, распухшие пальцы чаще всего являются признаком подагры. Все дело в том, что слишком высокий уровень мочевой кислоты в организме провоцирует воспаления и отеки в суставах и на кожи в этой области. Не занимайтесь самолечением, обязательно получите консультацию специалиста.

Дефицит железа

Анемия может проявляться как в излишней бледности кожи, так и отражаться на ногтях на ногах. Часто ногти при дефиците железа принимают форму ложки, слегка загибаясь по краям. Также не стоит игнорировать момент, когда на ногтевой пластине появляются ямки и углубления. Все это может говорить о развивающейся анемии, однако в любом случае требуется визит к врачу, прежде чем бежать в аптеку за лекарствами и биодобавками.

Невропатия

Тревожным сигналом также становится резкая боль в ногах. Как правило, жжение происходит из-за нарушения целостности нервов, речь идет о невропатии. Помимо болей может появляться покалывание в области голени и стоп, а также время от времени судороги и необъяснимая мышечная слабость. Хорошая новость — проблему можно скорректировать, если вовремя обратиться к специалисту, который проведет все необходимые исследования и назначит терапию.

Грибковая инфекция