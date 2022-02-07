Воспоминания и болезни: как организм уничтожает себя

На ваш телефон приходит сообщение: знакомая пишет, что получила положительный тест на коронавирус. Сначала вы вспоминаете, как вчера пили вместе кофе после работы. Вам начинает казаться, что температура повышается, горло першит и вот-вот появится кашель. Проходит время, вы успокаиваетесь, симптомы незаметно проходят. Но что если в мозге действительно есть нейроны, которые могут вызывать как признаки, так и саму болезнь? Подробнее – в материале “Рамблера”.

Психосоматическими расстройствами называют заболевания, возникающие без видимой биологической причины. В качестве триггера выступает сильный психический фактор. Например, воспоминания и эмоции. Они вызывают вполне реальные заболевания: гипертонию, инсульт, язву желудка, импотенцию и нейродермит (перечислены лишь некоторые из них). Узнать о психосоматике помогли лабораторные мыши.

Видео дня

В 1974 году ученые Роберт Адер и Николас Коэн случайно обнаружили, что иммунную систему можно настроить. Они давали мышам подслащенную воду с последующей инъекцией препарата, вызывающего тошноту. Через два месяца грызуны научились отказываться от такой воды. А затем произошло нечто неожиданное: мыши, вынужденные пить подслащенную жидкость (за неимением другой), начали умирать от инфекций – с угрожающей скоростью.

Дело в том, что препарат для вызова тошноты также временно подавлял иммунную систему. Его перестали давать мышам. Но даже в отсутствие препарата иммунная система грызунов все еще была подавлена, поэтому они не могли бороться с простыми инфекциями. Спустя время оставшиеся в лаборатории мыши когда пробовали сладкую воду, их мозг выдавал две реакции: избегать ее и подавлять иммунную систему.

Адер и Коэн пришли к выводу, что мозг хранит воспоминания об иммунных реакциях на раздражители. И когда он повторно сталкивается с ними, то пытается воспроизвести предыдущий иммунный ответ.

То есть наш мозг хранит воспоминания о прошлых заболеваниях. Мы осознаем некоторые из них: какими ужасными были симптомы, дни, проведенные в постели, ощущения после приема лекарств. Но большая часть воспоминаний хранится в подсознании. В частности, о том, как иммунная система реагировала на болезнь. Исследования последних нескольких десятилетий привели ученых к мысли, что эти “воспоминания” вызывают психосоматические заболевания. Вы можете не есть орехи, чтобы предотвратить аллергическую реакцию. Но избежать воспоминаний сложно. Однако блокирование их облегчает не только психосоматические расстройства, но и болезни, имеющие биологический триггер.

Прогресс в профилактике и лечении психосоматических заболеваний был незначительным в основном потому, что область мозга, ответственная за воспоминания, оставалась загадкой.

Исследовательская группа ученых выдвинула гипотезу о том, что воспоминания об иммунных реакциях хранятся и извлекаются островковой корой. Островковая кора — это область, отвечающая за восприятие физиологического состояния тела (например, температуры и уровня питательных веществ) и интерпретацию их в телесные ощущения (допустим, тепло и голод). Был другой эксперимент. Исследователи вызывали воспаление у мышей, лечили их. А спустя время стимулировали у выживших грызунов нейроны островковой коры. И они вновь заболели, хотя прежде были здоровы и никаких внешних стимулов к возникновению болезни не было. “Воспоминания” о периоде заболевания оказалось достаточно, чтобы реактивировать его.