Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-2° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
5 часов назад

Можно ли вылечить старение, как болезнь

Если рассматривать процесс старения как болезнь, то есть ли от него лекарство? "Рамблер" постарается найти ответ на этот вопрос.

Можно ли вылечить старение, как болезнь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На сегодняшний день еще никому так и не удалось вылечить или хотя бы избежать старость. Однако при всем этом многие исследователи считают, что медикам и, в целом, людям, стоит изменить взгляд на этот процесс. Так, пора начать лечить старение ровно так, как мы лечим обычную простуду.

На сегодняшний день существует несколько исследовательских центров, которые поставили перед собой приоритетную задачу увеличить продолжительность жизни. И некоторые опыты на животных показали, что это возможно. Так, например, лекарство от диабета метформин во время исследований продляло жизнь у грызунов.

А генетик из Гарварда Джордж Черч убежден, что если во время мире ученые научатся управлять экологией и генетикой, то как продолжительность, так и качество жизни людей значительно увеличится.

Кроме этого, американский стартап Ambrosia предлагает пожилым пациентам переливание крови доноров, возраст которых достигает от 16 до 25 лет. Благодаря этой процедуре удается "разбудить" заснувшие клетки организма, а также улучшить состояние пациента с ранней степенью Альцгеймера. А стоимость такой процедуры достигает восьми тысяч долларов.

Другие исследователи и вовсе уверены, что продолжительность жизни можно увеличить, если просто сократить потребление калорий.

Хотя лекарство от старения или смерти еще не придумали, некоторые люди прибегают к заморозке только что умершего тела, в надежде на то, что однажды наука научится воскрешать мертвых..

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители