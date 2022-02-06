Можно ли вылечить старение, как болезнь

Если рассматривать процесс старения как болезнь, то есть ли от него лекарство? "Рамблер" постарается найти ответ на этот вопрос.

На сегодняшний день еще никому так и не удалось вылечить или хотя бы избежать старость. Однако при всем этом многие исследователи считают, что медикам и, в целом, людям, стоит изменить взгляд на этот процесс. Так, пора начать лечить старение ровно так, как мы лечим обычную простуду.

На сегодняшний день существует несколько исследовательских центров, которые поставили перед собой приоритетную задачу увеличить продолжительность жизни. И некоторые опыты на животных показали, что это возможно. Так, например, лекарство от диабета метформин во время исследований продляло жизнь у грызунов.

А генетик из Гарварда Джордж Черч убежден, что если во время мире ученые научатся управлять экологией и генетикой, то как продолжительность, так и качество жизни людей значительно увеличится.

Кроме этого, американский стартап Ambrosia предлагает пожилым пациентам переливание крови доноров, возраст которых достигает от 16 до 25 лет. Благодаря этой процедуре удается "разбудить" заснувшие клетки организма, а также улучшить состояние пациента с ранней степенью Альцгеймера. А стоимость такой процедуры достигает восьми тысяч долларов.

Другие исследователи и вовсе уверены, что продолжительность жизни можно увеличить, если просто сократить потребление калорий.