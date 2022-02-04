Чем опасны сосудосуживающие капли

Самое распространенное средство от насморка, которое можно найти практически в любой аптеке – это сосудосуживающие капли. Однако бесконтрольное использование подобных препаратов вредно. С какими проблемами сталкиваются те, кто очень часто прибегает к сосудосуживающим каплям – читайте в материале “Рамблера”.

Зачастую в инструкции по применению сосудосуживающих капель оговаривается максимальный срок лечения – не более пяти дней. Такую же рекомендацию дают врачи. Потому что капли не лечат насморк, а облегчают дыхание при отеке слизистой в первые дни заболевания. Нарушая предписание врача, пациенты рискуют столкнуться, например, с кардиологическими проблемами.

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Дело в том, что вещества ксилометазолин или оксиметазолин (которые чаще всего содержатся в каплях) быстро всасываются в кровь. Их относят к структурным аналогам адреналина, который при стрессе повышает давление, увеличивает частоту сердечных сокращений, а также сужает кровеносные сосуды. Отсюда возникновение тахикардии, аритмии и другие серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы.

Также безобидные на вид капли повышают уровень калия в крови. Поэтому людям с нефрологическими проблемами стоит быть осторожнее с ними и не применять их без назначения лечащего врача.

Еще одна опасность: если регулярно применять сосудосуживающие капли, то слизистая оболочка носа изменяется, снижается эластичность сосудов, а носовые раковины разрастаются. Об этом предупреждают отоларингологи. Со временем чувство заложенности носа становится постоянным. Капель для снятия неприятного симптома требуется больше. По такой схеме формируется зависимость. Есть и другие признаки медикаментозного ринита:

при длительном использовании капель у вас появились беспричинные на первый взгляд головные боли, зуд и жжение в носу, потеря обоняния, раздражение горла;

при попытке заменить препарат аналогом другого производителя ситуация не меняется;

вы отмечаете появление раздражения, тревоги (особенно если забыли взять капли с собой) и общей эмоциональной нестабильности.

Избавиться от зависимости можно несколькими способами. Во-первых, усилием воли. Если одномоментно исключить использование препарата не получается, попробуйте капать средство только в одну ноздрю – так советуют медики. Капли для взрослых можно заменить аналогичными, но с уменьшенной дозировкой активного вещества (например, детские). Возможно также попробовать чередовать их с морской водой для промывания заложенных пазух. Контрастный душ, физическая нагрузка (ходьба, приседания) и увлажнитель воздуха могут стать вашими помощниками в этот период.

В запущенных случаях, когда восстановить дыхание не получается никакими способами, используются хирургические методы лечения зависимости: радиоволновая редукция, вазотомия, вапоризация (и др.).

нарушение или остановка дыхания;

вялость (вплоть до коматозного состояния);

снижение температуры;

судороги и дрожь в руках и ногах;

головная боль;

тошнота, рвота;

повышение, а затем снижение артериального давления;

тахикардия;

посинение губ и ногтей;

нечеткость зрения, изменение размера зрачка;

раздражительность. Бесконтрольное применение детьми сосудосуживающих капель опасно особенно. Педиатры предупреждают родителей о возможной передозировке препаратом. Вот ее симптомы: