Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
23 минуты назад

Чем опасны сосудосуживающие капли

Самое распространенное средство от насморка, которое можно найти практически в любой аптеке – это сосудосуживающие капли. Однако бесконтрольное использование подобных препаратов вредно. С какими проблемами сталкиваются те, кто очень часто прибегает к сосудосуживающим каплям – читайте в материале “Рамблера”.

Чем опасны сосудосуживающие капли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Зачастую в инструкции по применению сосудосуживающих капель оговаривается максимальный срок лечения – не более пяти дней. Такую же рекомендацию дают врачи. Потому что капли не лечат насморк, а облегчают дыхание при отеке слизистой в первые дни заболевания. Нарушая предписание врача, пациенты рискуют столкнуться, например, с кардиологическими проблемами.

Видео дня

Дело в том, что вещества ксилометазолин или оксиметазолин (которые чаще всего содержатся в каплях) быстро всасываются в кровь. Их относят к структурным аналогам адреналина, который при стрессе повышает давление, увеличивает частоту сердечных сокращений, а также сужает кровеносные сосуды. Отсюда возникновение тахикардии, аритмии и другие серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы.

Также безобидные на вид капли повышают уровень калия в крови. Поэтому людям с нефрологическими проблемами стоит быть осторожнее с ними и не применять их без назначения лечащего врача.

Еще одна опасность: если регулярно применять сосудосуживающие капли, то слизистая оболочка носа изменяется, снижается эластичность сосудов, а носовые раковины разрастаются. Об этом предупреждают отоларингологи. Со временем чувство заложенности носа становится постоянным. Капель для снятия неприятного симптома требуется больше. По такой схеме формируется зависимость. Есть и другие признаки медикаментозного ринита:

  • при длительном использовании капель у вас появились беспричинные на первый взгляд головные боли, зуд и жжение в носу, потеря обоняния, раздражение горла;
  • при попытке заменить препарат аналогом другого производителя ситуация не меняется;
  • вы отмечаете появление раздражения, тревоги (особенно если забыли взять капли с собой) и общей эмоциональной нестабильности.

Избавиться от зависимости можно несколькими способами. Во-первых, усилием воли. Если одномоментно исключить использование препарата не получается, попробуйте капать средство только в одну ноздрю – так советуют медики. Капли для взрослых можно заменить аналогичными, но с уменьшенной дозировкой активного вещества (например, детские). Возможно также попробовать чередовать их с морской водой для промывания заложенных пазух. Контрастный душ, физическая нагрузка (ходьба, приседания) и увлажнитель воздуха могут стать вашими помощниками в этот период.

В запущенных случаях, когда восстановить дыхание не получается никакими способами, используются хирургические методы лечения зависимости: радиоволновая редукция, вазотомия, вапоризация (и др.).

Бесконтрольное применение детьми сосудосуживающих капель опасно особенно. Педиатры предупреждают родителей о возможной передозировке препаратом. Вот ее симптомы:
  • нарушение или остановка дыхания;
  • вялость (вплоть до коматозного состояния);
  • снижение температуры;
  • судороги и дрожь в руках и ногах;
  • головная боль;
  • тошнота, рвота;
  • повышение, а затем снижение артериального давления;
  • тахикардия;
  • посинение губ и ногтей;
  • нечеткость зрения, изменение размера зрачка;
  • раздражительность.

Как видите, назальные сосудосуживающие капли не так безвредны, как может показаться. Поэтому, прежде чем использовать популярное аптечное средство, лучше всего проконсультироваться с врачом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители