Что делать, если кровоточат десны

Кровоточивостью десен страдает больше трети населения россиян. Спросили челюстно-лицевого хирурга, имплантолога и ортопеда Илью Коробкова, чем опасен этот симптом и что с ним делать.

Первое, что стоит сделать – посетить стоматолога. Причины кровоточивости могут быть совершенно разными и свидетельствовать о различных патологиях как полости рта, так и организма в целом.

Наиболее частой из них являются гингивит и пародонтит (воспалительные заболевания десен) из-за недостаточного уровня гигиены. В таком случае нужно пройти профессиональную гигиену у стоматолога и начать уделять внимание домашнему уходу. В дополнение врач может назначить полоскание антисептическими растворами, прием антибиотиков и противовоспалительных средств. Порой устранить кровоточивость десен помогает смена зубной щётки. Поскольку слишком жесткая щетка травмирует нежную слизистую десен.

Также десны могут начать кровить из-за некачественно установленных коронок, неудобного съемного протеза, неправильно подобранных ортодонтических конструкций. Решением проблемы станет адекватное протезирование и замена конструкций, исправляющих прикус.

Кровоточивость десен может быть симптомом нарушения работы желудочно-кишечного тракта, эндокринной или иммунной системы. Если стоматологическая причина кровоточивости исключена, стоит пройти медицинское обследование у профильных специалистов.