По статистике ВОЗ, от 10 до 30 процентов населения планеты страдают заболеваниями щитовидной железы. Она расположена находится в передней части шеи, чуть ниже адамова яблока, и отвечает за выработку гормонов. "Рамблер"расскажет,
что указывает на проблемы с щитовидной железой.
Стремительное похудение или слишком быстрый набор веса – самый характерный признак развития заболеваний щитовидной железы. Например, если у человека прогрессирует гипотиреоз, то его вес будет неуклонно увеличиваться, а вот при гипертиреозе – стремительно уменьшаться. Стабилизировать это состояние не удается даже при соблюдении строгих диет.
Если при достаточном количестве все равно чувствуется подавленность и нехватка сил – это верный признак заболевания. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые отвечают за энергетический баланс организма и способствуют выработке "гормона счастья" – серотонина. При недостаточной секреции этих гормонов все процессы в организме происходят менее активно, что также сказывается на умственной деятельности.
Симптомом болезней щитовидной железы могут стать беспричинное и неожиданное покалывание, онемение или просто боль — в кистях, ступнях, ногах или руках. Со временем, недостаточный уровень тиреоидных гормонов может разрушить нервы, которые посылают сигналы от головного и спинного мозга по всему телу. Это выражается в таких "необъяснимых" покалываниях и болях.
Увеличение области адамового яблока, чувство кома в горле и изменение голоса может свидетельствовать о нарушении работы щитовидной железы. Один из способов проверить это — хорошенько осмотреть шею на предмет каких-либо признаков увеличения щитовидки.
Обычно при проблемах в функционировании щитовидной железы страдают все органы желудочно-кишечного тракта, например, у больного могут развиться хронические запоры или частая диарея, застой желчи и недостаточная активность перистальтики кишечника. Кроме этого, заболевания щитовидной железы могут спровоцировать появление камней в желчном пузыре и желчных протоках.