Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
1 час назад

Что указывает на проблемы с щитовидной железой

По статистике ВОЗ, от 10 до 30 процентов населения планеты страдают заболеваниями щитовидной железы. Она расположена находится в передней части шеи, чуть ниже адамова яблока, и отвечает за выработку гормонов. "Рамблер"расскажет,

Что указывает на проблемы с щитовидной железой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

что указывает на проблемы с щитовидной железой.

Видео дня

Резкое изменение веса

Стремительное похудение или слишком быстрый набор веса – самый характерный признак развития заболеваний щитовидной железы. Например, если у человека прогрессирует гипотиреоз, то его вес будет неуклонно увеличиваться, а вот при гипертиреозе – стремительно уменьшаться. Стабилизировать это состояние не удается даже при соблюдении строгих диет.

Хроническая усталость и плохая память

Если при достаточном количестве все равно чувствуется подавленность и нехватка сил – это верный признак заболевания. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые отвечают за энергетический баланс организма и способствуют выработке "гормона счастья" – серотонина. При недостаточной секреции этих гормонов все процессы в организме происходят менее активно, что также сказывается на умственной деятельности.

Боль в конечностях и мышцах

Симптомом болезней щитовидной железы могут стать беспричинное и неожиданное покалывание, онемение или просто боль — в кистях, ступнях, ногах или руках. Со временем, недостаточный уровень тиреоидных гормонов может разрушить нервы, которые посылают сигналы от головного и спинного мозга по всему телу. Это выражается в таких "необъяснимых" покалываниях и болях.

Хрипота и странные ощущения в шее

Увеличение области адамового яблока, чувство кома в горле и изменение голоса может свидетельствовать о нарушении работы щитовидной железы. Один из способов проверить это — хорошенько осмотреть шею на предмет каких-либо признаков увеличения щитовидки.

Нарушения в работе органов пищеварительной системы

Обычно при проблемах в функционировании щитовидной железы страдают все органы желудочно-кишечного тракта, например, у больного могут развиться хронические запоры или частая диарея, застой желчи и недостаточная активность перистальтики кишечника. Кроме этого, заболевания щитовидной железы могут спровоцировать появление камней в желчном пузыре и желчных протоках.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители