По статистике ВОЗ, от 10 до 30 процентов населения планеты страдают заболеваниями щитовидной железы. Она расположена находится в передней части шеи, чуть ниже адамова яблока, и отвечает за выработку гормонов. "Рамблер"расскажет,

что указывает на проблемы с щитовидной железой.

Видео дня

Резкое изменение веса

Стремительное похудение или слишком быстрый набор веса – самый характерный признак развития заболеваний щитовидной железы. Например, если у человека прогрессирует гипотиреоз, то его вес будет неуклонно увеличиваться, а вот при гипертиреозе – стремительно уменьшаться. Стабилизировать это состояние не удается даже при соблюдении строгих диет.

Хроническая усталость и плохая память

Если при достаточном количестве все равно чувствуется подавленность и нехватка сил – это верный признак заболевания. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые отвечают за энергетический баланс организма и способствуют выработке "гормона счастья" – серотонина. При недостаточной секреции этих гормонов все процессы в организме происходят менее активно, что также сказывается на умственной деятельности.

Боль в конечностях и мышцах

Симптомом болезней щитовидной железы могут стать беспричинное и неожиданное покалывание, онемение или просто боль — в кистях, ступнях, ногах или руках. Со временем, недостаточный уровень тиреоидных гормонов может разрушить нервы, которые посылают сигналы от головного и спинного мозга по всему телу. Это выражается в таких "необъяснимых" покалываниях и болях.

Хрипота и странные ощущения в шее

Увеличение области адамового яблока, чувство кома в горле и изменение голоса может свидетельствовать о нарушении работы щитовидной железы. Один из способов проверить это — хорошенько осмотреть шею на предмет каких-либо признаков увеличения щитовидки.

Нарушения в работе органов пищеварительной системы