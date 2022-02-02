Аневризма желудка: как распознать и чем лечить

Мы чаще слышим об аневризме головного мозга. Однако она может возникнуть в любой части тела. Например, в брюшной полости. Подробнее о том, как это происходит и что с этим делать – читайте в материале “Рамблера”.

Для начала стоит определиться с тем, что такое аневризма. Аневризма – это выпячивание стенки сосуда вследствие его набухания. Давление крови на разбухший кровеносный сосуд ослабляет его стенки. Возникает риск разрыва, который приводит к массивной кровопотере.

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Аневризма желудка представляет собой приобретенное расширение (до трех сантиметров) диаметра той части аорты, которая проходит через брюшную полость. В медицине есть соответствующий термин – аневризма брюшной аорты. Чаще всего выпячивание стенки возникает в области почек (в инфраренальном отделе).

Причины возникновения аневризмы желудка до конца не изучены. Заболевание чаще встречается у пациентов с диагнозом “атеросклероз”, “артериальная гипертония”; у тех, в чьем организме отмечается хронический воспалительный процесс в самой стенке аорты либо в жировой ткани, которая окружает сосуд.

Также хирурги отмечают увеличение числа травматических аневризм. Например, вследствие ДТП или оперативного вмешательства. Курение и лишний вес тоже отправят вас в группу риска.

Мужчины сталкиваются с аневризмой брюшной аорты чаще, чем женщины. Она бывает врожденной и передается по наследству – по мужской линии. То есть наличие проблемы у отца говорит о 50%-й вероятности появления ее же у сына.

Аневризма представляет угрозу жизни человека в том случае, если лечение не будет оказано немедленно. Однако не все так однозначно.

Бомба замедленного действия

Признаки возникновения аневризмы в брюшной полости малозаметны. Как правило, очевидная симптоматика появляется только тогда, когда набухший сосуд вот-вот разорвется – это тупая, ноющая боль и ощущение пульсации (в верхней части живота или около пупка). Регулярные визиты к врачу и диагностика (УЗИ, рентген) могут помочь выявить аневризму желудка на ранней стадии.

Рекомендуемым лечением является хирургическое вмешательство. Однако оно может увеличить риск разрыва сосуда. Поэтому лечащий врач должен взвесить все “за” и “против”, прежде чем отправлять пациента на операцию, принимая во внимание расположение и размер аневризмы, а также общее состояние здоровья подопечного. Выжидательный подход может быть рекомендован, если есть уверенность, что не существует риска разрыва.