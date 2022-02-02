Названы признаки возникшей из-за обезболивающих язвы желудка

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) предупредили, что прием обезболивающих препаратов может привести к повреждению слизистой оболочки желудка и, как следствие, возникновению язвы. Они назвали ряд признаков, указывающих на ее появление. Об этом сообщает «Медик Форум».

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Медики уточнили, что главным симптомом язвы является ощущение жжения после приема пищи. Оно может длиться несколько часов и беспокоить человека с разной силой, вплоть до нестерпимой боли. Другими ее проявлениями могут служить жгучая боль в животе, расстройство желудка, изжога, потеря аппетита, а также общее вялое болезненное состояние организма. Лекарства от расстройства желудка могут помочь временно облегчить боль, но не смогут ее вылечить.

Людей с этим заболеванием иногда начинает тошнить, кроме того они могут начать терять вес при том, что не пытаются сбросить его намерено. Более того, человеку с язвой может становиться хуже во время того, как он испытывает стресс, выпивает или курит.