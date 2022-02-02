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2 часа назад

Объяснена связь между диабетом и гипертонией

Ученые Великобритании и Новой Зеландии выяснили, почему множество пациентов, страдающих от гипертонии, также имеют диабет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Circulation Research.

Объяснена связь между диабетом и гипертонией
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Исследователи показали, что глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) связывает кровяное давление и уровень сахара в крови. GLP-1 высвобождается из стенки кишечника после еды и влияет на выработку инсулина поджелудочной железой для контроля уровня сахара в крови. Результаты новой научной работы показали, что пептид также стимулирует каротидные тельца — скопления хеморецепторов, которые регулируют нервные сигналы.

Люди с гипертонией или диабетом подвержены высокому риску опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний. Даже при приеме лекарств большое количество пациентов остается в группе высокого риска. Кровяное давление трудно контролировать у пациентов с высоким уровнем сахара в крови, однако с помощью GLP-1 можно одновременно повлиять на оба фактора.

Препараты, воздействующие на рецептор GLP-1, уже одобрены для использования у людей и широко используются для лечения диабета. Помимо снижения уровня сахара в крови, эти препараты также снижают артериальное давление, однако механизм этого эффекта до сих пор был изучен недостаточно.

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