Необычные симптомы, которые могут указывать на аппендицит

По статистике, заболеваемость аппендицитом составляет четыре—пять случаев на 1000 человек в год. Причины заболевания до сих пор остаются для ученых загадкой. Непонятно, почему бактерии, долгое время живущие в просвете кишечника, вдруг начинают вызывать воспаление. Кроме того, у аппендицита есть ряд необычных симптомов, из-за которых человек не сразу понимает, что с ним происходит. Подробнее — в материале "Рамблера".

Локализация боли

Многие считают характерной для аппендицита локализацию боли именно в правой нижней части живота. Но это ошибочное заблуждение. На то, где именно человек чувствует боль, влияет расположение аппендикса.

Когда появляются первые признаки аппендицита, невозможно четко определить локализацию боли. Она ощущается по всему животу и лишь через некоторое время опускается в подвздошную область. Болевые ощущения появляются неожиданно и быстро нарастают, усугубляясь при движениях или кашле.

Рвота

Еще одним признаком острой формы данной болезни является рвота. Она наблюдается у 30% из тех, у кого диагностируют воспаление аппендикса.

Утрата аппетита и тошнота с рвотой отмечаются спустя час-два после появления болей. При дальнейшем развитии воспалительного процесса не только учащается рвота, но и наблюдается расстройство стула. Зачастую приступы повторяются несколько раз.

Температура тела