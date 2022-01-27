Как связаны вес и умственные способности

Старение – естественный процесс. Но, к сожалению, у большого процента людей, доживших до преклонного возраста, он омрачается деменцией. Ученые по всему миру проводят исследования, чтобы вывести закономерности, приводящие к этому тяжелому заболеванию. Одну из них недавно открыли американские исследователи. Подробнее о ней читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Отец" Кадр из фильма "Отец"

Доктор Михал Шнайдер Беери (Медицинский колледж, Нью-Йорк) вместе с коллегами провел исследование, в результате которого был сделан вывод: стабильный вес и медленное снижение когнитивных способностей связаны. Данные проведенного исследования опубликованы в медицинском журнале Alzheimer's & Dementia.

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Почти 16 тысяч пожилых людей приняли участие в исследовании доктора Беери. Согласно тексту публикации, нижняя граница возраста участников – 60 лет. Чтобы попасть в экспериментальную группу, они должны были предоставить медицинскую карту, в которой не значились такие диагнозы, как “деменция” или “болезнь Альцгеймера”.

В процессе исследования выяснилось, что участники со значительными изменениями ИМТ быстрее остальных утрачивали когнитивные функции мозга.

ИМТ (индекс массы тела) – это величина, которая позволяет оценить степень соответствия роста человека его весу. А также сделать предположение: является ли он недостаточным, нормальным или избыточным.

К “значительным изменениям” доктор Беери и его коллеги отнесли увеличение или уменьшение на пять и более процентов. Был ли человек полным, худым или нормальным, если оценивать его исходный ИМТ, оказалось неважно. Значит, стабильный вес может как предотвратить возникновение деменции, так и замедлить процесс ее появления.

Тем не менее, по мнению британских коллег Беери, риск развития старческого слабоумия повышается на 30% у тех, кто имеет эндокринологический диагноз “ожирение”. К сожалению, ученые Университетского колледжа Лондона (авторы исследования) пока не смогли точно определить, как именно жировая ткань ускоряет появление деменции. Но существует предположение, что на снижение активности сосудов головного мозга влияет возникновение у полного человека гипертонии.

Ученые из Школы медицины Бостонского университета предупреждают: пониженный ИМТ или резкое и беспричинное снижение веса в возрасте 50-60 лет тоже должны насторожить. Тем более, что предпосылки к деменции могут закладываться за несколько лет до первых очевидных признаков заболевания.

Следить за динамикой изменений индекса массы тела очень легко, в том числе при ежегодных визитах к врачу. Это может помочь быстрее выявлять пожилых людей, чьи когнитивные способности ослабевают, и начать поддерживающую терапию до того, как она потеряет какой-либо смысл. Пока нет лекарства от старческого слабоумия. Но есть возможность сделать жизнь таких пациентов несколько комфортнее.