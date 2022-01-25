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1 час назад

Как распознать шейный остеохондроз на раннем этапе: чек-лист

По статистике, остеохондрозом шейного отдела позвоночника страдает каждый второй человек в возрасте от 25 до 55 лет. Примечательно, что многие на начальном этапе развития болезни даже не подозревают о проблемах, поскольку чаще всего болезнь проявляется постепенно. "Рамблер" составил чек-лист, который поможет выявить недуг на ранней стадии.

Как распознать шейный остеохондроз на раннем этапе: чек-лист
Фото: 

1. Боли в шее

Наиболее характерный симптом – боль в шее. Она может локализоваться по всем шейным позвонкам, отдавать в плечо, ключицу или переднюю поверхность груди. Сначала боли появляются только ближе к вечеру, носят легкий характер. С развитием болезни они становятся все более интенсивными.

2. Синдром позвоночной артерии

Зачастую при остеохондрозе шейного отдела появляются головные боли. Но некоторые пациенты наблюдают у себя проявления синдрома позвоночной артерии, среди которых: шум в голове, головокружение, мелькание цветных пятен перед глазами в сочетании с жгучей пульсирующей головной болью.

3. Онемение конечностей

Уже на начальной стадии развития заболевания у пациента появляется чувство онемения и ломоты в конечностях. Как правило, неприятные ощущения усиливаются при при резких движениях, физической нагрузке, поднятии тяжестей, а также при кашле и чихании.

4. Нарушение сердечного ритма

На фоне болезни может нарушаться сердечный ритм. В зоне шеи располагается несколько артерий, которые отвечают за кровоснабжение головного мозга. При защемлении сосудов пациент сталкивается с такими проблемами, как нарушение координации движений, аритмия, ишемическая болезнь сердца.

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