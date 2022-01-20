Части тела, которые опасно трогать

Некоторые части тела нежелательно трогать даже чистыми руками, иногда это может быть опасно. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Если прикасаться в течение дня руками к лицу, есть риск подцепить инфекцию. Кроме этого, на пальцах содержится естественный жир, который может закупоривать поры. Трогать лицо можно только в том случае, если вы хотите умыться или нанести крем.
Отдельное внимание стоит уделить и отдельным частям лица. Так, в глаза довольно легко занести инфекцию, можно подцепить конъюнктивит и многое другое. Чистыми руками трогать глаза можно, если вы хотите поставить контактные линзы или убрать попавшую соринку.
На внутренней стороне носа расположены здоровые бактерии, и, если коснуться их глазными пальцами, можно ввести другие бактерии. Они, в свою очередь, способны навредить микрофлоре и привести к различным воспалениям.
Многие для чистки ушей вместо ватных палочек используют пальцы. Однако таким образом можно с легкостью повредить тонкую кожу, которой покрыт ушной канал.
Британские ученые выяснили, что обычно люди касаются пальцами рта или области около рта около 23 раз за час, если они скучают. А если же они заняты, то это происходит в среднем шесть раз. По данным Journal of Applied Microbiology, от трети до четверти бактерий попадают в рот именно с пальцев.