Части тела, которые опасно трогать

Некоторые части тела нежелательно трогать даже чистыми руками, иногда это может быть опасно. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Лицо

Если прикасаться в течение дня руками к лицу, есть риск подцепить инфекцию. Кроме этого, на пальцах содержится естественный жир, который может закупоривать поры. Трогать лицо можно только в том случае, если вы хотите умыться или нанести крем.

Глаза

Отдельное внимание стоит уделить и отдельным частям лица. Так, в глаза довольно легко занести инфекцию, можно подцепить конъюнктивит и многое другое. Чистыми руками трогать глаза можно, если вы хотите поставить контактные линзы или убрать попавшую соринку.

Ноздри

На внутренней стороне носа расположены здоровые бактерии, и, если коснуться их глазными пальцами, можно ввести другие бактерии. Они, в свою очередь, способны навредить микрофлоре и привести к различным воспалениям.

Уши

Многие для чистки ушей вместо ватных палочек используют пальцы. Однако таким образом можно с легкостью повредить тонкую кожу, которой покрыт ушной канал.

Рот