Как фотовспышка может спасти жизнь

Ретинобластома – редкий вид раковой опухоли. Она появляется у детей, так как связана с развитием сетчатки глаза. “Рамблер” расскажет, как не пропустить начало опасной болезни.
В тусклом свете зрачки расширяются, чтобы поглощать больше света и не терять остроту зрения. Часто фотографии со вспышкой фиксируют красное свечение через расширенный зрачок. Это не что иное, как пигментный эпителий и сосудистые слои, поддерживающие сетчатку. Когда развивается ретинобластома, она не позволяет сетчатке поглощать свет вспышки. Он отражается, проявляясь на фотографии в виде белого или желтого пятна у зрачка. Поэтому наиболее распространенный ранний признак опухоли можно увидеть на снимках, сделанных со вспышкой.
Ретинобластома – не наследственное заболевание. Она формируется, когда в гене RB1 возникают ошибки в процессе деления клеток. Сетчатка ведь продолжает расти – от центра в задней части глаза наружу, к передней. Опухоли могут возникать во вновь образованных клетках до тех пор, пока глазное яблоко полностью не разовьется (примерно к шести годам).
Сетчатка не ограничивается задней частью глаза, как это часто описывается, а составляет около 72% площади внутренней оболочки глаза. Поэтому ретинобластома становится видна невооруженным глазом только тогда, когда опухоль уже очень большая. Она может развиться в обоих глазных яблоках одновременно или только в одном. Но что самое неприятное – на поздних стадиях ретинобластома метастазирует и может таким образом проникнуть в мозг или позвоночник заболевшего. Тогда прогноз лечения будет неблагоприятным.
Специалисты по лечению ретинобластомы советуют родителям детей до шести лет делать их фотографии не реже раза в месяц, чтобы проверить глазной рефлекс. Однако стоит учитывать, что современные камеры имеют функцию подавления эффекта красных глаз. Ее секрет прост: в процессе съемки дважды включается вспышка с интервалом в миллисекунды. Зрачки сокращаются в ответ на первую вспышку, а фотография делается со второй, что значительно уменьшает нежелаемый эффект.
Вот несколько правил для успешного контрольного фотоснимка:
Если, изучая итоговые снимки, вы заподозрили что-то неладное, обратитесь вместе с ребенком к офтальмологу и детскому онкологу.