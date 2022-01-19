Почему конфеты с солодкой могут быть опасны

Сердце 54-летнего жителя американского штата Массачусетса остановилось внезапно. Мужчина не жаловался на здоровье, работал на стройке. Сердечно-сосудистых заболеваний в его анамнезе не было. Удивительно, но любовь к лакричным конфетам стоила мужчине жизни. Почему они могут быть опасны – читайте в материале “Рамблера”.

В январе 2019 года мужчина (его имя нарочно не разглашалось) зашел пообедать в Макдональдс, но во время трапезы стал задыхаться и терять сознание. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи начали сердечно-легочную реанимацию. Мужчину госпитализировали в бессознательном состоянии с признаками аритмии, а затем обследовали. Анализы крови шокировали лечащих врачей: в организме пациента обнаружили низкий уровень калия и запредельный – натрия. Артериальное давление было нестабильным. Пациент умер, не приходя в себя, примерно сутки спустя госпитализации.

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Выяснилось, что мужчина ежедневно на протяжении трех недель съедал от одного до двух больших пакетов лакричных конфет. Черная солодка (она же лакрица) богата глицирризиновой кислотой. Ее экстракт часто используют в качестве подсластителя. Если его употреблять в больших дозах (от 57 грамм в день), то это может привести к опасно низкому уровню калия и дисбалансу электролитов в организме. Симптомами гипокалиемии и нарушения электролитного баланса являются мышечная слабость и аритмия, резкое изменение артериального давления.

Доказано, что даже небольшое количество солодки повышает кровяное давление на несколько единиц. Ее добавляют не только в лакричные палочки. Она может быть в мармеладе, лакричном чае, даже в некоторых сортах бельгийского пива и жевательного табака. И все это продается без рецепта. Поэтому американские врачи выступили за то, чтобы производители конфет и других продуктов питания информировали потребителей об уровне опасной глицирризиновой кислоты в их товарах.