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1 час назад

5 вопросов про сколиоз: можно ли вылечить

На боли в спине жалуется каждый второй человек. Зачастую боли связаны с искривлением позвоночника и сопутствующими сидячему образу жизни заболеваниями. "Рамблер" ответит на пять распространенных вопросов о сколиозе.

5 вопросов про сколиоз: можно ли вылечить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Что такое сколиоз

Сколиоз — это изменение симметрии тела, деформация позвоночного столба. Часто сколиоз сопровождается выступающими с одной стороны лопаткой или ребрами. При одном искривлении в позвоночнике сколиоз называется C-образным, при двух — S-образным, при трех — Z-образным. Однако тяжесть заболевания зависит не от количества, а от угла искривления.

Бывает ли врожденный сколиоз

Да, сколиоз может быть приобретенным, когда человек долго находится в неправильном положении, и врожденным. Однако чаще встречается приобретенный тип. Примерно 30% пациентов с подростковым сколиозом имеют семейный анамнез. Приобретенный сколиоз встречается у 50% дошкольников, 70% учеников начальных классов и 95% подростков, окончивших школу.

Плохая осанка влияет на сколиоз

Нет, плохая осанка не вызывает сколиоз. При этом сколиоз может быть причиной плохой осанки, особенно если он имеет тенденцию к наклону в бок.

Как понять, что у меня сколиоз

Это легко заметить при визуальном осмотре. Если посмотреть на спину сзади, то позвоночник должен быть прямым, если же его форма напоминает буквы S, C или даже Z - т.е. смещается в сторону, это сколиоз.

Можно ли вылечить сколиоз

Сколиоз успешно лечится благодаря упражнениям для укрепления живота, спины и повышения гибкости. В некоторых случаях необходимо носить специальный корсет, для этого необходимо обратиться к врачу.

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