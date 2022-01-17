Москвичи получат льготные лекарства в коммерческих аптеках

В Москве стартовал пилотный проект по выдаче в коммерческих аптеках бесплатных лекарств по льготным электронным рецептам. На текущий момент к проекту присоединились 312 аптек 13 аптечных сетей.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, благодаря проекту граждане могут получать бесплатные лекарства не только в пунктах льготного отпуска, но и в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Это сделает получение льготных лекарств удобнее для горожан.

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«Для получения препарата необходимо просто предъявить QR-код рецепта, например, на экране мобильного телефона. Важно, что при желании пациент сможет доплатить и взять другое торговое наименование», - отметила вице-мэр.

Электронные рецепты хранятся в системе ЕМИАС и всегда доступны онлайн. Пациент может просмотреть все действующие выписанные ему рецепты в своей электронной медкарте в разделе «Мои рецепты» на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», а также в информационном киоске в поликлинике.

Если у пациента нет возможности посмотреть свою электронную медкарту в онлайн-режиме, он может распечатать QR-код рецепта на талоне в информационном киоске поликлиники. При этом москвичи сохранят возможность получать бесплатные рецептурные лекарства в привычной форме — в аптечных пунктах столичных поликлиник.

Ознакомиться со списком коммерческих аптек, участвующих в пилотном проекте, можно на сайте Департамента здравоохранения города Москвы, в электронной медкарте в разделе «Мои рецепты» и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

«Процедура присоединения к проекту проходит максимально прозрачно для всех потенциальных участников. Нужно ознакомиться с нормативными документами, иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в Москве, подключиться к единой медицинской информационно-аналитической системе. Для участия в проекте организациям необходимо ежедневно обеспечивать наличие препаратов в своих аптеках, передавать сведения о их наличии и реализации в ЕМИАС», - рассказала Анастасия Ракова.

Кроме того, для участия в проекте аптека или аптечная сеть должна быть российским юридическим лицом, либо в ее уставном капитале доля иностранного участника, зарегистрированного на установленных Минфином России территориях с режимом льготного налогообложения, не должна превышать 50 процентов. Также, в число учредителей организации не должны входить федеральные, либо муниципальные органы власти и у нее должны отсутствовать проблемы с законом (проводимых проверок за нарушение действующего законодательства, административных либо уголовных дел, процедур банкротства и т.п.).

Оплата реализованных лекарственных препаратов коммерческим аптекам будет поступать из городского бюджета.

Узнать подробности об условиях участия в проекте можно также на сайте.