Cахарный диабет — это патология эндокринной системы. Болезнь возникает в результате недостаточной выработки инсулина, который отвечает за транспортировку глюкозы в клетки всех органов. "Рамблер" расскажет, можно ли вылечить приобретенный диабет.

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Изначально сахарный диабет относится к неизлечимым заболеваниям. Но своевременно поставленный диагноз и адекватная терапия позволяют поддерживать качество жизни.

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Сахарным диабетом можно заболеть в любом возрасте. Однако у некоторых людей есть генетическая предрасположенность. Также на развитие диабета влияют аутоиммунные заболевания, несбалансированный рацион и малоподвижный образ жизни.

При сахарном диабете ничего не болит, и человек долгое время чувствует себя вполне хорошо. Тем временем болезнь уже начала оказывать разрушительное воздействие на организм. Обычно диабет можно отличить по постоянной жажде, скачкам веса, зуду и плохой регенерации кожи.

Два типа диабета

Диабет 1-го типа – инсулинозависимый. Заболевание связано с нарушением функции поджелудочной железы. При значительном разрушении клеток отвечающих за его производство, количество инсулина в крови падает. Глюкоза не усваивается организмом. В результате человек, быстро худеет. Диабет 1-го типа чаще проявляется у лиц моложе 30 лет и развивается на фоне генетической предрасположенности.

Диабет 2-го типа – инсулиннезависимый. Этот тип заболевания обусловлен потерей тканями чувствительности к инсулину. Содержание инсулина в крови может быть любым, но клетки перестают на него реагировать и концентрация глюкозы в крови растет. Как правило, заболевание развивается на фоне ожирения и проявляется у людей после 30.

Можно ли вылечить

К сожалению, профилактики сахарного диабета 1 типа нет. Однако есть проверенные способы, помогающие отсрочить проблемы с сахаром в крови.

Человеку с высоким фактором риска необходимо избегать краснухи, эпидемического паротита, а также самых различных вирусов. Профилактика сахарного диабета 2 типа предусматривает сдачу анализов на уровень сахара в крови, особенно после 45 лет.