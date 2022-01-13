По статистике, повышение уровня мочевой кислоты в крови (гиперурикемия) наблюдается у 10% населения планеты. Она представляет собой продукт обмена пуриновых оснований, входящих в состав сложных белков нуклеопротеидов, и несет в себе функцию вывода избытка азота из организма. О том, что будет, если в крови повысится уровень мочевой кислоты, расскажет "Рамблер".
Мочевая кислота образовывается при переваривании продуктов (телятина, субпродукты, рыба) и жидкостей (чай, кофе, какао) с высоким содержание пуринов. Поэтому ее концентрация может увеличиваться при употреблении большого количества такой пищи. Также ее уровень повышается после физической нагрузки, приема алкоголя и при длительном голодании.
70 % мочевой кислоты транспортируется кровью от печени к почкам, где фильтруется и выделяется с мочой. Соответсвенно, при нарушении деятельности этих органов, происходит нарушение обмена мочевой кислоты, в следствии чего возникают разнообразные повреждения органов и тканей. Оставшиеся 30% удаляется через желудочно-кишечный тракт.
Понизить уровень мочевой кислоты в крови может использование низкопуриновой диеты. Она в основном состоит из сахара, крахмала и жиров, а белок поставляется за счет яиц и сыра. Медикаментозная терапия гиперурикемии, в свою очередь, включает применение препаратов, которые уменьшают образование мочевой кислоты и мероприятий, направленных и увеличение экскреции мочевой кислоты: употребление большого количества жидкости, залужневание мочи и применения урикозурических средств).