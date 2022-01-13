Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
1 час назад

Что будет, если в крови повысится уровень мочевой кислоты

По статистике, повышение уровня мочевой кислоты в крови (гиперурикемия) наблюдается у 10% населения планеты. Она представляет собой продукт обмена пуриновых оснований, входящих в состав сложных белков нуклеопротеидов, и несет в себе функцию вывода избытка азота из организма. О том, что будет, если в крови повысится уровень мочевой кислоты, расскажет "Рамблер".

Что будет, если в крови повысится уровень мочевой кислоты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мочевая кислота образовывается при переваривании продуктов (телятина, субпродукты, рыба) и жидкостей (чай, кофе, какао) с высоким содержание пуринов. Поэтому ее концентрация может увеличиваться при употреблении большого количества такой пищи. Также ее уровень повышается после физической нагрузки, приема алкоголя и при длительном голодании.

70 % мочевой кислоты транспортируется кровью от печени к почкам, где фильтруется и выделяется с мочой. Соответсвенно, при нарушении деятельности этих органов, происходит нарушение обмена мочевой кислоты, в следствии чего возникают разнообразные повреждения органов и тканей. Оставшиеся 30% удаляется через желудочно-кишечный тракт.

Хроническая гиперурикемия способствует развитию ряда болезней:
  • заболевания суставов (подагра),
  • мочекаменная болезнь и хроническая почечная недостаточность,
  • гипертоническая болезнь,
  • ишемическая болезнь сердца,
  • атеросклероз сосудов,
  • цереброваскулярная болезнь,
  • сахарный диабет второго типа,
  • эректильная дисфункция.

Понизить уровень мочевой кислоты в крови может использование низкопуриновой диеты. Она в основном состоит из сахара, крахмала и жиров, а белок поставляется за счет яиц и сыра. Медикаментозная терапия гиперурикемии, в свою очередь, включает применение препаратов, которые уменьшают образование мочевой кислоты и мероприятий, направленных и увеличение экскреции мочевой кислоты: употребление большого количества жидкости, залужневание мочи и применения урикозурических средств).

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители