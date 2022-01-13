Какой фактор влияет на риск развития диабета

Ученые Университета Брунеля в Лондоне рассказали, что на риск возникновения диабета влияет размер печени и поджелудочной железы. Содержание жировой ткани в органах также влияет на риск возникновения болезни. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes Care.
Ученые утверждают, что увеличение жира на 5 процентов в печени и поджелудочной провоцировало риск возникновения диабета на 27 процентов.
Увеличение объема печени и содержания жировой ткани связывают с сахарным диабетом второго типа. Повышение количества жира в поджелудочной железе также соотнесли с риском возникновения диабета второго типа.
А вот объем поджелудочной может влиять на риск возникновения диабета первого типа, утверждают ученые.
Исследование добавляет, что также в зоне риска — люди с генетически обусловленным небольшим объемом поджелудочной железы.
Диабет — общее название хронических эндокринных заболеваний, сопровождающихся полиурией (обильным выделением мочи). Сахарный диабет делят на два типа. При диабете 1 типа организм не может вырабатывать инсулин. При диабете 2 типа в организме нарушены обменные процессы и использование инсулина.
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