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38 минут назад

Малышева рассказала о неочевидном признаке инфаркта

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман рассказали, что боль в животе может быть неочевидным признаком инфаркта миокарда. Доктора поделились знанием в эфире программы «Жить здорово!». Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Малышева рассказала о неочевидном признаке инфаркта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Один из гостей задал вопрос, почему при боли в животе терапевт советует записаться на прием к кардиологу. Кардиолог отметил, что при болезненных ощущениях в животе доктора рекомендуют пациентам в первую очередь обследовать сердце.

«И стенокардия и инфаркт миокарда могут проявляться болями в верхней части живота», — объяснил симптом Гандельман.

При болях в животе специалист рекомендует немедленно делать стресс-тест [исследование, которое определяет критический уровень нагрузки на сердце — прим.ред.], дабы исключить сердечные заболевания. Медик добавил, что от сердечных патологий люди умирают довольно быстро.

«Если эти боли появляются регулярно при физической нагрузке, то это скорее всего стенокардия», — комментирует врач.

Если тест и исследования ничего не показали, можно продолжать лечение у гастроэнтеролога.

Ранее фармаколог назвал лекарства, которые нельзя сочетать с алкоголем.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,
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