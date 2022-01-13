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6 часов назад

Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса

Эндокринолог Алена Барредо предупредила о смертельной опасности хронического стресса в интервью «Пятому каналу».

Эндокринолог предупредила об опасности хронического стресса
Фото: PixabayPixabay

По словам врача, во время стресса организм вырабатывает кортизол (гормон стресса), а его переизбыток грозит настроению и здоровью человека: повышается риск набрать вес, получить проблемы с репродуктивной функцией, сосудами и желудочно-кишечным трактом.

Барредо отметила, что кортизол снижает синтез белков — соответственно, уровень сахара и холестерина становятся высокими. Чтобы снизить сахар, организм начнет вырабатывать инсулин, и это приведет к набору веса.

«Инсулин — гормон, который запасает, откладывает жир в различные места. Особенно в верхнюю половину туловища: живот, грудь, руки и ноги. Из-за того, что снижается белковый обмен на фоне кортизола, руки и ноги будут худые, потому что будут разрушаться белки», — рассказала эндокринолог.

Хронический стресс бьет по желудочно-кишечному тракту и половой жизни, заявила специалист. Кортизол использует все силы организма, и он снижает выработку тестостерона и эстрогена, которые отвечают не только за репродуктивную функцию, но и за эластичность сосудов и артериальное давление. Следом за этими гормонами понижается и уровень прогестерона, который регулирует удовлетворение и стабильность настроения. Барредо напомнила о том, как важно прислушиваться к себе и своим состояниям, чтобы вовремя обращаться за медицинской помощью.

Ранее медики Клиники Мэйо назвали приводящие к сердечному приступу привычки. Одним из факторов, влияющих на появление проблем с сердцем, являются ежедневные приемы пищи вне дома, считают биологи. В ресторане или кафе человек чаще выбирает нездоровую еду, уверены они. Эксперты посоветовали отказаться от хлеба и коктейлей, отдавать предпочтение более здоровой начинке, а также заказывать маленькие порции.

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