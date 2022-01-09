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7 часов назад

Названы три «золотых правила» профилактики рака

От рака ежегодно умирает огромное количество людей. Онколог Арсен Расулов назвал три «золотых правила» профилактики рака, соблюдая которые не только снизится риск заболеть, но и улучшится состояние здоровья. Об этом сообщает «Медик Форум».

Названы три «золотых правила» профилактики рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первостепенной задачей, по мнению медика, является необходимость отказаться от вредных привычек. Сигаретные смолы значительным образом увеличивают риск возникновения рака легкого, даже в случае пассивного курения. Что касается спиртного, то из-за него повышается вероятность появления рака печени, желудка, толстой кишки и пищевода. Наибольшую опасность представляют именно алкогольные коктейли.

Второе, на что стоит обратить внимание, — питание. До сих пор точно не ясно, как влияет качество пищи на организм, но доказано, что злоупотребление горячими, солеными, острыми и копчеными продуктами являются причинами увеличения риска развития рака желудка и кишечника.

Наконец, специалист советует избегать активного солнца, чтобы избежать возникновения рака кожи. Меланома является самой агрессивной формой среди злокачественных кожных новообразований. Наибольшую опасность солнце представляет для людей с бледной кожей и детей.

Ранее медики Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) назвали признаки, по которым можно определить наличие у человека рака легких. Среди них был назван необычный симптом, проявление которого можно заметить на пальцах.

Болезни и лекарства,
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